Josiane Comeau: personnalité culturelle de l’année 2020

Josiane Comeau lors de la demi-finale de La Voix. - Gracieuseté: OSA Images et TVA

Avec une joie de vivre contagieuse et une détermination à toute épreuve, Josiane Comeau a littéralement brillé en 2020. L’Acadie Nouvelle a donc voulu souligner le parcours de la lauréate de La Voix qui a apporté de la couleur en cette année plutôt difficile.

En apprenant qu’elle avait été choisie Personnalité culturelle 2020 de l’Acadie Nouvelle, Josiane Comeau s’est dite honorée.

«Oh wow! Merci beaucoup», s’est exclamée la Dieppoise de 19 ans.

Son aventure à La Voix qui a débuté l’hiver dernier pour se poursuivre à l’automne jusqu’à la finale du 18 octobre a été suivie par des centaines de milliers de personnes tant en Acadie qu’ailleurs au pays.

La jeune Acadienne qui a remporté la compétition haut la main a fait rêver bien des gens. Josiane Comeau reçoit cette immense vague d’amour avec reconnaissance.

«On dirait que c’est beaucoup trop beau pour le croire. Je suis vraiment contente, chanceuse et choyée.»

Si l’année 2020 demeure à oublier pour plusieurs d’entre nous, pour Josiane Comeau, elle a été celle de la consécration.

Après une première tentative infructueuse à La Voix en 2019, elle s’est de nouveau présentée devant les quatre fauteuils rouges en 2020 pour terminer ce qu’elle avait commencé. Cette fois a été la bonne pour la chanteuse qui a pu ainsi suivre les traces de son père Jacques Comeau qui, en 2019, avait atteint la demi-finale.

Quelques artistes de l’Acadie se sont illustrés dans des télé-réalités musicales par le passé, mais seule Josiane Comeau a réussi à triompher à l’émission La Voix au cours des huit saisons.

Elle compare son cheminement à un escalier qu’elle a gravi étape par étape. Elle estime ressortir grandie de cette expérience aussi intense qu’elle a pu être. Rester soi-même et vivre le moment présent constituent les deux grandes leçons qu’elle a retenues de l’aventure.

«J’ai réalisé que j’ai fait ma place dans ce monde et j’ai réalisé qui je suis comme artiste, mais aussi comme personne. Ça m’a beaucoup aidé à grandir et à bien gérer mon temps et à vivre dans le moment.»

À chacune de ses prestations, les juges ont salué son évolution, son aisance sur scène et la qualité de ses interprétations. Celle qu’on a comparée, entre autres, à la chanteuse et actrice Ariana Grande a conclu cette huitième et ultime saison de La Voix avec éclat en revisitant la pièce Lonely de Noah Cyrus.

On a appris aussi que la chanteuse caressait le rêve de devenir médecin de famille. Elle convient que conjuguer les études préparatoires en médecine et télévision a apporté son lot de défis.

Avec le recul, elle a toujours envie de poursuivre ses efforts dans les deux domaines, mais au lieu de compléter son programme préparatoire en deux ans, elle envisage de le terminer en trois ans. Ainsi, elle aura un peu plus de temps pour la musique en 2021.

Depuis sa victoire, elle a fait une tournée de promotion et elle s’est produite dans quelques spectacles de Noël au Québec et en Acadie, dont Le grand ménage des fêtes des Newbies.

Un album en vue

Elle travaille déjà à la création d’un premier album avec la maison de disque Musicor.

«Nous avons eu une rencontre pour mettre les choses en marche. J’avais beaucoup de chansons écrites de mon côté et là, je suis en train de les mettre en vie et de voir ce qu’on peut faire avec ça.»

L’auteure-compositrice-interprète envisage d’enregistrer un album avec des pièces en français et en anglais, une sorte de clin d’œil au bilinguisme de la province. Elle a envie de faire quelque chose de jeune, de frais et d’ancré dans l’actualité musicale. Comme elle a déjà beaucoup de compositions originales, elle souhaite que ce premier opus rassemble ses propres chansons.

«Ça va être dans l’actualité musicale, le new pop, peut-être new country, style Billie Eilish, Ariana Grande. J’aimerais que ce soit toutes mes compositions qui soient sur l’album. C’est ça le plan.»

Quant à la sortie du disque, c’est difficile à prévoir en raison de la crise sanitaire. Elle veut être en mesure d’entreprendre une tournée de spectacles à la suite du lancement de l’album. Pour la production, elle entend pendre son temps afin d’offrir une œuvre de qualité.

«On dirait que c’est la première fois dans ma vie que je vois vraiment que je pourrais faire quelque chose avec ma musique. Ç’a toujours été quelque chose comme un passe-temps et là, je le vois vraiment comme un rêve que je pourrais réaliser.»

Perfectionniste, Josiane Comeau n’a pas envie de faire les choses à moitié. Cet album, soutient-elle, sera le plus personnel possible tout en s’appuyant aussi sur l’équipe qui gravite autour d’elle.

«Je suis super difficile, donc travailler avec moi sur l’album, ça va prendre du temps et de la patience parce que tous les petits détails sont importants, pas juste la voix.»

La médecine familiale l’intéresse toujours autant, assure celle qui cherche à aider les autres. Elle avoue qu’elle n’arrive pas à faire un choix entre ces deux carrières, du moins pour l’instant.

«J’ai eu la chance de travailler dans un foyer de soins cet été et j’ai tellement adoré mon expérience. Aider les gens de différentes façons, ça fait du bien à soi et aux autres. Je pense que la musique est aussi une façon de faire du bien aux gens. Ça complémente la personne que je suis. Je travaille fort pour les deux. J’aime donner et je veux donner. C’est quelque chose sur lequel je travaille, puis ça relie ces deux carrières-là.»

Le 16 janvier prochain, le public pourra la voir chanter avec son père Jacques Comeau dans le cadre du spectacle Interconnectées qui rassemble trois salles de spectacle du sud-est du Nouveau-Brunswick.