Symphonie NB célèbre 70 ans de tradition orchestrale

Toujours à la recherche de son prochain directeur musical, Symphonie NB annonce la tenue de trois concerts Camerata (orchestre réduit) qui seront dirigés par des chefs invités.

SNB continue de célébrer le talent du Nouveau-Brunswick en offrant trois concerts à compter du mois de mars à Saint-Jean, à Fredericton et à Moncton. L’orchestre provincial qui poursuit également sa recherche d’un directeur musical devrait annoncer sa décision en mai prochain. Le premier concert présenté en mars sera dirigé par la chef invitée Mélanie Léonard et mettra en vedette le musicien néo-brunswickois bien connu Rob Dutton qui interprétera une Sérénade pour flugelhorn (bugle) rarement entendue. Le programme comprendra également la superbe Sérénade pour cordes de Tchaikovsky et la Symphonie No. 49 de Haydn, dite La Passione.

En avril, Symphonie NB accueillera de nouveau Janna Sailor pour un programme consacré à la musique de Harry Potter. Costumes, effets visuels, histoires et musique magique sauront plaire à toutes les générations d’amateurs de Harry Potter.

Avec l’arrivée du mois de mai, on assistera au retour de la chef invitée Geneviève Leclair pour un concert célébrant les compositeurs impressionnistes et leurs influences contemporaines au N.-B. SNB clôturera son anniversaire avec un hommage à son premier chef d’orchestre, Kelsey Jones, avec une pièce composée en 1954 pour flûte et orchestre à cordes mettant en vedette la vedette montante néo-brunswickoise Phoebe Robertson.

«Nous sommes convaincus que le public sera enthousiasmé et fier d’entendre ce qui s’est développé au N. B. au cours de 70 ans de musique orchestrale dans la province», a déclaré la directrice générale de SNB, Jennifer Grant.

Les billets seront disponibles pour les abonnés le 8 janvier et pour le reste du public le 11 janvier dans leur salle de concert locale. En raison du nombre limité de sièges disponibles, certains sièges pourraient ne pas être disponibles.