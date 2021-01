Des nouveautés littéraires acadiennes à surveiller en 2021

Poésie, romans, théâtre, essais et biographie; le paysage littéraire acadien s’annonce riche en 2021. Nous vous présentons un aperçu de ce qui vous attend comme nouveautés littéraires avec cette sélection de 12 ouvrages à paraître au Nouveau-Brunswick au cours de l’hiver et du printemps.

Poésie

Chemin cassé, suivi de Chemin sans fin, Serge Patrice Thibodeau

Un retour attendu pour le poète originaire de Rivière-Verte à la feuille de route bien garnie. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont plusieurs qui ont été primés. Pour ce nouveau recueil, il s’est donné comme contrainte de ne pas utiliser le «r» sonore, étant la consonne qui représente par excellence l’accent acadien. L’auteur propose donc une lecture hors du commun à la fois auditive, espiègle et ludique. (Perce-Neige)

Emoji, Daniel H. Dugas

Dans son prochain recueil, Daniel H. Dugas interroge notre rapport aux nouvelles technologies et son influence sur nos communications. Poète, vidéographe, musicien et artiste des nouveaux médias, Daniel Dugas œuvre autant en art visuel que sur la scène littéraire. Cette voix singulière de la poésie en Acadie a publié au moins une quinzaine d’ouvrages et présenté de nombreuses expositions. (Prise de Parole)

Roman

Céline G… ou l’histoire de tant d’autres, Lise Tapp

Ce troisième roman de l’auteure native de Matane s’inspire du vécu de femmes souvent abandonnées qui recherchent un avenir. Auteure et infirmière retraitée, Lise Tapp a travaillé auprès des femmes ayant subi des abus par des conjoints, des membres de leur famille, un voisin ou un étranger. L’histoire qui se déroule à partir des années 1960 jusqu’au milieu des années 1970 raconte la vie de l’une de ses femmes, Céline G. La romancière a déjà été en lice pour le prix France-Acadie pour son roman La maison du vieux Tom. (La Grande Marée)

Les saisons du cœur, Danielle Losier

L’auteure de Tracadie propose l’histoire d’un pilote de ligne et d’Hélène qui est dans le coma à l’hôpital. Ayant subi plusieurs fractures, elle repose dans un état critique. En parallèle, l’entourage du couple se dévoile peu à peu. À l’hôpital, des rapprochements se créeront entre les patients. Hélène aura à faire des choix de vie. Infirmière et enseignante à la retraite, Danielle Losier connaît bien le milieu hospitalier. (Éditions de la Francophonie)

L’amour et la guerre, Paul Lirette

Ce nouveau roman de l’auteur de Moncton plonge dans l’époque de la Deuxième Guerre mondiale. L’intrigue tourne autour d’une idylle amoureuse entre Paul et Doris que les préjugés racistes viendront bouleverser. Paul sera appelé à combattre au front en Europe, à partir du débarquement des alliés, le 6 juin 1944, avec le frère de Doris, Jason. De retour au Canada, Paul et Doris arriveront-ils à renouer leur relation et à combattre les préjugés racistes du père? Paul Lirette qui détient une maîtrise en histoire est aussi l’auteur du roman Un Acadien chez les nazis. (Éditions de la Francophonie)

Théâtre

Crow Bar, Gabriel Robichaud

Cette nouvelle pièce de Gabriel Robichaud qui sera produite au théâtre l’Escaouette en avril fera l’objet aussi d’une publication. Avec cette œuvre à mi-chemin entre la poésie, l’onirisme et le réalisme, le poète, dramaturge et comédien, reconnu pour ses prises de position inspirantes sur l’Acadie, livre cette fois une réflexion sur l’immigration et sur l’autre. (Perce-Neige)

Tsunami, Mélanie Léger

Présentée en tournée au Nouveau-Brunswick, à l’automne 2019, la pièce Tsunami raconte l’histoire d’Élodie, 15 ans, dont la vie bascule lorsqu’elle apprend que sa mère est atteinte d’un cancer. Cette œuvre lumineuse portée par l’espoir, qui se décline en plusieurs tableaux, nous transporte dans une vague d’émotions. Mélanie Léger qui a écrit au moins une dizaine de pièces de théâtre s’intéresse tout particulièrement à la jeunesse. (Prise de Parole)

Essai

L’espace dans tous ses états, collectif

Quelles sont les nouvelles façons de représenter et d’habiter l’espace? Divisé en cinq parties, cet ouvrage collectif dirigé par Benoit Doyon-Gosselin et Julien Desrochers aborde la question de l’espace en littérature, d’après des pistes de réflexion qui nourrissent la recherche universitaire depuis les années 1980. Les textes présentés dans cet essai collectif analysent les œuvres d’écrivains tels que Georgette LeBlanc, Louis Hamelin, Gabrielle Roy et Daniel Poliquin. (Perce-Neige)

En cas d’incendie, prière de ne pas sauver ce livre, collectif

À la suite de Poèmes de la résistance, Prise de parole poursuit la publication de petits ouvrages collectifs sur des thèmes qui inspirent l’engagement. Ce collectif sous la direction de Catherine Voyer-Léger rassemble 12 essais pimentés sur la crise climatique et l’écoanxiété, écrits par des auteurs de partout au pays. Sonia Malaborza, Céleste Godin, Sébastien Lord-Émard et Jonathan Roy figurent parmi les écrivains. (Prise de Parole)

Rentrer chez soi pour visiter son âme, Valois Robichaud

Fidèle à lui-même, Valois Robichaud présente dans cet ouvrage de nature psychologique sa vision et ses réflexions sur l’histoire de personnes à la fin de leur vie. «Comment guérir les blessures, apprendre à vivre, à vieillir, à mourir avec sérénité? S’unir avec son être profond, à la spiritualité par la méditation et la contemplation en retrouvant la beauté de l’enfant intérieur.» Docteur en science de l’éducation, gérontologue, psychothérapeute et conférencier, Valois Robichaud est l’auteur de plusieurs ouvrages. (La Grande Marée)

Chômage, 20 années de lutte au Nouveau-Brunswick, 1976-1997, Jean-Claude Basque

Militant de longue date pour la justice sociale et le droit des travailleurs, Jean-Claude Basque a été engagé dans la lutte contre les compressions à l’assurance-emploi. Dans cet essai, il relate les actions menées par les travailleurs du Nouveau-Brunswick pour défendre le programme de l’assurance-emploi durant les années 1977 à 1997. Il met en lumière, entre autres, le travail colossal des activistes et des différents comités de chômeurs appuyés par le mouvement syndical. (Éditions de la Francophonie)

Yvonne Mallet, une femme d’exception, Fernande Chouinard

L’auteure de Tracadie qui avait offert, entre autres, les romans La tailleuse de clés et Sans réserve, nous arrive en 2021 avec une biographie, celle d’Yvonne Mallet. Une femme qu’elle juge au parcours exceptionnel. Elle souligne que ce récit est le portrait d’une enfant née dans une pauvreté extrême, d’une jeune fille amoureuse et courageuse, d’une femme toujours animée d’une vive curiosité et d’une soif de vivre qui a su tirer de la vie le meilleur du pire. (Éditions de la Francophonie)