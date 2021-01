Isabelle Cyr lance un vidéoclip traitant de suicide

En ces temps troubles où la santé mentale devient un enjeu de plus en plus important, Isabelle Cyr lance un vidéoclip de la chanson L’eau de tes chagrins, tirée de son plus récent album Brûle sur mes lèvres, inspirée par le suicide d’une adolescente.

La sortie du vidéoclip prévue le 25 janvier se fait à quelques jours de la Semaine de prévention du suicide du 31 janvier au 6 février.

Profondément marquée par la mort d’une adolescente, l’auteure-compositrice-interprète a composé cette pièce dans l’espoir qu’elle puisse mettre un baume sur le cœur de tous ceux qui ont perdu un être cher à la suite d’un suicide.

«Cette chanson m’a été inspirée, un mois de janvier, il y a quelques années, lorsqu’un proche m’a appris que la jeune adolescente de son ami s’était enlevé la vie», explique Isabelle Cyr par voie de communiqué.

«La photo et le texte de la nécrologie ainsi que son histoire m’ont bouleversée. Cette même nuit, j’ai composé L’eau de tes chagrins. En ces temps où les enjeux de santé mentale deviennent de plus en plus présents dans notre société, que l’on peut enfin peut-être enrayer la stigmatisation autour du suicide, j’espère, en toute humilité, que ce vidéoclip permettra une sensibilisation à cette cause si importante. Il faut pouvoir s’en parler, écouter et tendre la main.»

Scénarisé et réalisé par Isabelle Cyr avec Bernard Fougères à la direction photo et Daniel Robillard au montage, le vidéoclip intègre des illustrations créées par Arkatza (Juliette Duguay Patenaude) qui a réussi à capter avec sensibilité le sujet de cette chanson particulièrement émouvante.