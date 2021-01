Le Centre culturel Aberdeen ferme temporairement ses galeries d’art

Après avoir analysé de plus près les règles sanitaires de la phase rouge du plan de rétablissement, le Centre culturel Aberdeen à Moncton se voit dans l’obligation de fermer temporairement ses galeries d’art. L’ensemble du centre est d’ailleurs fermé au public, à l’exception des garderies. Le restaurant Les Brumes du Coude est seulement ouvert pour les commandes à emporter.

Le Centre Aberdeen compte quelques espaces d’exposition, dont la Galerie Sans Nom, la Salle Sans Sous et la Galerie 12. Plus tôt cette semaine, la direction du Centre avait indiqué qu’il était possible de visiter les expositions sur invitation, mais il s’avère que cela n’est pas possible en phase rouge.

Les expositions seront de nouveau ouvertes au public lorsque les consignes sanitaires seront assouplies. Mentionnons que l’artiste Frédéric Gayer, lauréat de la bourse Imago, se préparait à donner le coup d’envoi à sa nouvelle exposition à la Galerie Sans Nom, vendredi. Or comme la galerie est fermée jusqu’à nouvel ordre, il faudra attendre un retour en phase orange ou jaune, pour y avoir accès.