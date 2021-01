Dix nouveautés littéraires jeunesse à découvrir en 2021

Le paysage littéraire jeunesse en Acadie s’annonce haut en couleur en 2021. L’Acadie Nouvelle vous propose un survol de dix ouvrages jeunesse pour différents âges qui paraîtront au cours de l’hiver et du printemps. Un bouquet de contes, de romans et de poèmes colorés et fantaisistes traitant de divers sujets pour animer la vie des enfants.

Le chien d’or de Québec, Denis M. Boucher; illustration, Paul Roux

Après avoir écrit différentes histoires des Trois Mousquetaires qui se déroulent en Acadie, l’auteur de Moncton se tourne maintenant vers la ville de Québec. Le directeur de la programmation au Musée de la civilisation a reçu des menaces signées «Le Chien d’or de Québec». Les trois complices, Gabriel, Ania et Mamadou, arpenteront les rues du Vieux-Québec afin d’élucider ce mystère et de trouver d’où vient cette menace. Ils seront alors confrontés à un animal fabuleux. Ce nouveau tome de la série fantastique à succès, abondamment primée, aborde notamment l’influence des nouvelles technologies dans nos vies. (Bouton d’or Acadie)

Le retour du capitaine Baboune, Michel Ouellette; illustration, Réjean Roy

Huit années après sa première parution, le capitaine Baboune, personnage qui carbure à la mauvaise humeur, est de retour. Loïc et son compagnon le petit dragon peureux se retrouvent dans une forteresse cauchemardesque. Baboune possède maintenant une machine à détourner les vents qui fonctionne grâce à la bougonnerie des adultes mécontents de leur sort. Les deux amis tenteront de déjouer les plans de Baboune. Ce roman permettra aux jeunes lecteurs de redécouvrir l’univers de l’illustrateur acadien talentueux Réjean Roy et de l’écrivain Michel Ouellette. Originaire du nord de l’Ontario, il est l’auteur d’une quarantaine de pièces de théâtre, de quelques romans, de recueils et de contes pour enfants. Le retour de Capitaine Baboune est son quatrième roman jeunesse. (Bouton d’or Acadie)

L’enchantement des abeilles, Mario LeBreton et Raynald Basque

Ce nouvel album illustré à paraître bientôt conjugue le travail de deux artistes acadiens chevronnés dans une œuvre qui combine chanson, littérature et arts visuels. Celle-ci raconte l’histoire de la petite Rosie qui se promène dans un champ pour cueillir des fleurs. Elle rencontre alors des abeilles qui lui expliquent leur vie et leur importance pour l’existence des humains sur la Terre. L’album offrira un lien vers huit chansons composées et interprétées par Mario LeBreton avec la participation de Delphine Porcherot, (La Grande Marée)

La fabrique de nuages, Mike McWilliams

Premier livre de l’auteur et enseignant de Tracadie, La fabrique des nuages nous entraîne dans la région de Miramichi qui est aux prises avec un problème de chaleur accablante. Les habitants de la région doivent trouver une solution rapidement s’ils ne veulent pas se transformer en tranches de bacon géantes. Avec ce premier récit, l’auteur espère inspirer les enfants à écrire des histoires à leur tour. (Éditions de la Francophonie)

Féeli Tout, À la rescousse de la rivière, Cindy Roy; illustration, Émilie Ruiz

«J’aime ma rivière Chocolat», exprime Féeli Tout qui organise une grande corvée de nettoyage de son rivage. Les habitants remarquent alors que le niveau de la rivière est beaucoup trop bas. Que ce se passe-t-il avec leur rivière? Dans ce 14e album de la série Féeli Tout, la fée conteuse donne le goût aux petits et aux grands de prendre soin des cours d’eau autour d’eux.

L’étoile dans la pomme, Marie-France Comeau; illustration, Gilles Cormier

Dix ans après sa première parution, ce classique (qui s’est vendu à plus de 10 000 exemplaires) de l’auteure et conteuse appréciée des tous petits, Marie-France Comeau, paraîtra dans une nouvelle édition cet hiver. Dans ce fabuleux album plein de poésie et de tendresse, elle raconte l’histoire d’une pomme un peu différente au milieu de centaines de pommes. Une berceuse révèle le secret derrière l’étoile mystérieuse cachée au coeur de chaque pomme. Elle célèbre ainsi les différences, la nature et l’amour. (Bouton d’or Acadie)

Petit Pico, Fabien Melanson; illustration, Nathasha Pilotte

Les deux créateurs de ce conte multiplient les projets artistiques. Basé à Halifax, Fabien Melanson qui est aussi cinéaste et producteur (documentaire En Français S.V.P.) publie son premier album jeunesse. L’artiste Nathasha Pilotte, qui habite à Saint-Jean, travaille comme auteure et illustratrice jeunesse (Zim s’imagine et Luna n’aime pas). Dans ce conte pour la petite enfance, Petit Pico, un poussin, à peine sorti de son œuf, part à la recherche de son père. Il nous offre ainsi une évasion amusante dans l’univers de la ferme. (Bouton d’or Acadie)

Les trois sœurs Robidoux, Louÿs Pitre

Ce conte pour les jeunes lecteurs d’environ 10 à 12 ans propose un récit rempli de mystère. Trois sœurs qui habitent seules dans leur maison située sur un cap au bord de la mer reçoivent la visite d’un étranger. Une à une les sœurs disparaissent. On dit qu’il s’agit d’un conte hautement intrigant avec une finale inattendue. Bien connu sur la scène culturelle, Louÿs Pitre, de Caraquet, est l’auteur de quelques ouvrages jeunesse, romans et contes. (La Grande Marée)

Clochat veut ses neuf vies, Le roi c’est moi!, Cindy Roy

Dans ce troisième tome de cette nouvelle série jeunesse de Cindy Roy (à paraître au printemps), Clochat veut devenir le roi de la jungle. Avec son ami Palourd, il se retrouve dans un village perdu en pleine jungle. Un matin, les deux compères aperçoivent le lion quitter sa hutte avec ses valises. Clochat décide donc de s’approprier le trône, mais est-ce que ça lui donne vraiment tous les droits? Cette série loufoque de l’auteure acadienne illustrée par le bédéiste Yohann Morin s’adresse aux premiers lecteurs de 7 ans et plus. (La Bagnole)

Où tu vas, Emma?, Hélène Devarennes; illustration, Homar Al-Hafidh

Ce livre poème aux vers courts et mélodiques qui paraîtra en février vise à familiariser les tout petits aux mots et à leur mélodie. Une histoire de tendresse et de complicité entre un père et sa petite fille qui se faufile dans le monde des rêves enfantins. Hélène Devarennes, auteure et éducatrice, conçoit des ressources pédagogiques pour la petite enfance et les Premières nations. Où tu vas, Emma? est son troisième livre. Quant à Homar Al-Hafidh, illustrateur torontois, il s’agit de son premier album illustré. (Bouton d’or Acadie)