L’Acadie bien représentée au Gala Trille Or

Des artistes de l’Acadie ont récolté plus d’une dizaine de nominations au Gala Trille Or 2021 qui célèbre la musique franco-canadienne.

Beauséjour arrive en tête des nominations acadiennes à ce gala bisannuel présenté par l’Association des professionnels de la chanson et de la musique. Le duo formé de l’Acadien Danny Boudreau et de la Franco-manitobaine Jocelyne Baribeau figure parmi les finalistes dans les catégories du groupe de l’année, de la chanson primée (Lucille Starr) et Export Ouest. Les nominations ont été dévoilées jeudi soir. Un total de 51 artistes et professionnels de l’industrie majoritairement de l’Ontario et de l’Ouest canadien sont en lice pour un ou l’autre des 29 prix qui seront décernés au 11e Gala Trille Or.

Le Gala compte deux catégories spécifiquement pour l’Acadie. Caroline Savoie (Pourchasser l’aube), Chloé Breault (Plage des Morons), Joey Robin Haché (Trente), Les Hay Babies (Boite aux lettres) et Matt Boudreau (Armageddon) tenteront de décrocher le prix de l’album acadien de l’année. Dans la catégorie Export Acadie, on retrouve Caroline Savoie, Isabelle Cyr, Joseph Edgar, Laurie LeBlanc et Pierre Guitard.

Comme il y a peu de chance que la Semaine Trille d’Or puisse se tenir en personne à Ottawa, du 26 au 29 mai, la grande majorité de la programmation se fera donc en format virtuel. Animée par Vincent Poirier, la soirée de remise de prix sera diffusée sur Unis TV en direct depuis le Centre national des arts à Ottawa, le 29 mai.

Parmi les artistes en nomination, on retrouve aussi Anique Granger, Medhi Cayenne, Damien Robitaille, Geneviève & Alain, Mimi O’Bonsawin, Rayannah, Céleste Lévis et DJ Unpier.