Pour mieux comprendre les joutes de slam

Depuis longtemps, les joutes sont indissociables de la scène slam. Elles ont même leur propre coupe du monde. Ces compétitions amicales permettent aux artistes d’explorer les meilleures façons de véhiculer leur message, de sortir la poésie des tiroirs pour aller à la rencontre du public, estime le slameur Mael Pelletier.

Lors d’une joute de slam, l’artiste dispose de trois minutes, au maximum, pour déclamer un texte de son cru, et ce, sans accessoires. Les critères sont très larges et les styles peuvent varier d’un slameur à un autre. Cinq juges sont choisis de façon aléatoire dans le public. Ceux-ci notent les prestations sur une échelle de zéro à dix. D’après Mael Pelletier qui animera la demi-finale et la finale des joutes de slam au Festival international de slam/poésie en Acadie (FISPA), il n’y a pas de recette magique pour créer un bon slam. Plus le texte est près de soi, plus il risque de toucher les gens, note celui qui demeure à Escuminac en Gaspésie, à proximité de Pointe-à-la-Croix.

«Chacun a ses critères. Il y a des gens qui vont chercher à être touchés, à être amusés, à avoir la rime parfaite, à avoir les jeux de mots, la sonorité, la musicalité. C’est ça qui fait du slam une pratique innovante, tellement excitante et dynamique. Le slam a été inventé pour dynamiser la poésie pour sortir les alexandrins des tiroirs et qu’on puisse l’entendre», a expliqué le slameur de 21 ans.

Finaliste régional de la scène slam de l’est du Québec et participant au concours universitaire d’art oratoire Délie ta langue, Mael Pelletier fait un stage à distance au FISPA dans le cadre de ses études universitaires en psychosociologie des relations humaines. Son objectif est de devenir un accompagnateur de changements par l’animation, le coaching et la formation. À son avis, le slam est l’un des meilleurs outils pour y arriver.

«On peut écrire sur ce qui nous tracasse. Le slameur Bilbo Cyr (qui a été son mentor) dit une phrase que j’aime beaucoup. Quand tu slames sur un de tes enjeux, ça devient un peu moins ton problème et un peu plus le problème de tout le monde.»

S’émerveiller

C’est au début de son secondaire à Carleton qu’il fait ses premiers pas dans cette forme d’art oratoire. S’il est tombé en amour avec le slam, c’est que cette forme d’expression est devenue une sorte d’exutoire.

«Je pense que dans mon cœur, je suis quelqu’un qui réussit à voir le beau dans ce qui l’entoure et à le célébrer. Je viens de publier un hommage à mon grand-père qui vient de décéder, donc c’est aussi pour vivre mes deuils. Ma mère s’est suicidée quand j’étais jeune et le slam m’a permis d’en parler. C’est vraiment beaucoup ça le slam, c’est un endroit où on peut prendre parole par rapport à des choses qui sont plus taboues puisqu’on a peut-être plus de misère à en discuter collectivement. Puis c’est vraiment d’en discuter en gang puis d’avoir un endroit sécuritaire pour le faire», a-t-il confié.

Dans son slam, il aime jongler avec le français et l’anglais. Sa découverte du slam, il y a une dizaine d’années, a coïncidé avec la sortie de la chanson Jacuzzi de Radio Radio et son déménagement en Gaspésie. Il joue beaucoup avec le rythme, la musicalité des mots et la sonorité.

«Pour moi, c’est symbolique de finir mon baccalauréat dans la seule province bilingue du Canada, une province qui jongle bien entre les langues avec le chiac.»

Depuis le début du festival, quelques centaines de personnes assistent régulièrement aux activités virtuelles. Animée par Lou Poirier, la première ronde de la joute de slam qui se tient mercredi rassemblera 20 participants. De ce groupe, 12 slameurs seront sélectionnés pour la demi-finale et de ce nombre, huit artistes passeront à la finale qui se tient le 26 février. Mael Pelletier rappelle qu’il s’agit d’une joute amicale. Toutes les activités peuvent être visionnées en direct ou en différé sur la chaîne YouTube du FISPA.