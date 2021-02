L’Été musical de Barachois explore la création pluridisciplinaire

Marier la musique classique à d’autres formes d’art alimente la créativité, estime le pianiste et codirecteur artistique de l’Été musical de Barachois, Julien LeBlanc.

L’Été musical de Barachois accueille Ensembl’arts de Montréal dans le cadre d’une résidence d’artiste virtuelle. Cette résidence propose deux forums publics dirigés par le violoniste Marc Djokic et l’artiste visuelle Avery Zhao-Djokic. Des musiciens, des chorégraphes et des artistes visuels exploreront la création de projets multidisciplinaires. Ce sont des artistes avec qui l’Été musical collabore régulièrement. Ils discuteront de nouveaux concepts mettant en lumière la musique instrumentale variée, sous forme de programme de concert classique en relation avec les arts visuels et ses dimensions multiples.

Autrefois connu sous le nom de Art Crush, Ensembl’arts se spécialise dans ce genre de spectacles musicaux où leur interprétation se transforme en expression corporelle, en danse contemporaine et création d’œuvres d’art de différentes formes selon l’atmosphère qui se dégage de chaque pièce. Cela peut être de la sculpture, de la peinture, de la peinture numérique avec projection, du dessin ou des illustrations.

Julien LeBlanc précise que l’aspect pluridisciplinaire les intéresse de plus en plus à l’Été musical de Barachois.

«Souvent les musiciens classiques jouent des pièces qui ont été écrites il y a longtemps alors de jumeler ça dans des projets avec des artistes d’autres disciplines, ça nous pousse à aller plus loin dans le côté créatif. Moi ça me nourrit énormément», a-t-il exprimé.

Les directeurs de l’Été musical invitent parfois des acteurs et des poètes à lire des textes lors de certains concerts. D’autres disciplines comme les arts visuels pourraient s’ajouter à l’avenir.

Les forums qui sont ouverts au grand public et aux artistes regrouperont, entre autres, la violoncelliste Denise Djokic, la chorégraphe Eva Kolarova, la compositrice Stéphanie Moore et la cheffe d’orchestre Mélanie Léonard (une cheffe invitée de Symphonie Nouveau-Brunswick). Julien LeBlanc sera aussi de ces forums.

Bien que les conférences se déroulent principalement en anglais, les participants pourront répondre aux questions du public en français et traduire les présentations. Elles se tiennent les 25 février et 4 mars à 20h.