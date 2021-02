Michel Rivard: le créateur infatigable

Si vous demandez à Michel Rivard, quelle est la chanson préférée de son répertoire, il vous répondra la prochaine. Après un demi-siècle à parcourir les scènes du pays avec sa musique et ses mots, l’auteur-compositeur-interprète est loin d’être blasé ou nostalgique même si «en 67, tout était beau…».

«J’ai toujours cette espèce de sentiment que je peux faire mieux», a partagé Michel Rivard en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

À l’aube de ses 70 ans, l’artiste confie que le goût de créer est toujours aussi fort chez lui. Il veut continuer d’explorer, de peaufiner son travail et d’ouvrir ses œillères à différentes formes de création. Lecteur vorace, Michel Rivard n’écarte pas l’idée un jour d’écrire quelque chose qui ne serait ni théâtral ni musical.

Pour l’instant, il concentre ses énergies à son spectacle musical et théâtral, L’origine de mes espèces, créé en 2019, dont la tournée a été suspendue en plein vol au printemps dernier en raison de la pandémie. Il reprend la tournée dans la région de Gatineau la semaine prochaine. Il est fébrile à l’idée de remonter sur scène.

«J’ai vu des gens autour de moi, à un moment donné dire la tournée je suis plus capable, mais moi non, amenez-en de la tournée! C’est un peu ce que j’ai découvert à 19 ans avec nos premières tournées de théâtre. C’est de là que ça part. J’ai découvert à cet âge-là que partir de chez moi avec comme bagage ma guitare et des trucs que j’ai écrits puis d’aller jouer ailleurs dans des régions où je n’habite pas, découvrir des gens qui vivent différemment et parlent différemment, c’est une excitation qui ne s’est jamais éteinte alors vieillir comme ça, pour moi c’est pas du tout un problème. Je suis capable de vieillir encore un bout si je continue à me promener, à chanter et à écrire.»

Retour sur son passé

Celui qui n’a pas donné de spectacle au Nouveau-Brunswick depuis belle lurette souhaite de tout son cœur revenir un jour dans la province quand la situation le permettra et que les artistes pourront reprendre leur carrière d’une manière quasi normale. En attendant de le voir sur scène, le public aura droit à un avant-goût de son spectacle dans une émission spéciale sur la chaîne Télé-Québec. Michel Rivard précise qu’il ne s’agit pas du spectacle dans son intégralité.

On propose des extraits de la pièce, des chansons et une entrevue sur la genèse du projet. Lauréat du spectacle de l’année à l’ADISQ, L’origine de mes espèces est une sorte d’autofiction intimiste qui combine théâtre et musique dans laquelle, l’artiste se raconte et se remémore des souvenirs de jeunesse en pièces détachées. Il relate l’histoire de ses parents, des circonstances entourant sa venue au monde et son enfance à Montréal dans les années 1950.

«C’est l’histoire du couple problématique un peu que formaient mes parents qui ont été un peu forcés de devenir un couple par la pression sociale et la pression religieuse. Et c’est mon histoire à travers ça. C’est l’histoire d’une enfance qui est loin d’avoir été malheureuse, mais dans laquelle, il manquait l’élément principal, c’est-à-dire deux parents qui s’aiment et qui sont complices. Et là, il y a eu des lacunes.»

Il a attendu après la mort de ses parents pour en parler. C’est en cherchant un concept de spectacle différent qui rassemble la poésie, la chanson et le théâtre que l’idée d’explorer ce sujet et un côté un peu plus sombre lui est venue naturellement.

«Mon père a émis à un moment donné un doute sur sa paternité et j’ai exploré ce doute, alors donc, tout ça a été la matière brute du spectacle. Et j’ai abouti avec une espèce de théâtre musical en solitaire. On a essayé de créer un certain suspens, une certaine trame dramatique.»

«C’est sûr que je ne voulais pas aller dans ce que j’appelle de la littérature de pharmacie, les livres témoignage de personnalités connues. Le but en partant, c’était de faire une œuvre d’art, un spectacle théâtral.»

Il s’est plongé dans un panier de photographies qu’il a hérité de sa mère, découvrant alors des choses étonnantes. Pour créer le spectacle, il s’est servi de ses propres souvenirs, ceux de ses proches, des recherches qu’il a menées dans son passé allant même jusqu’à un test d’ADN.

Celui qui a grandi dans un milieu artistique où la chanson francophone était très présente à la maison évoque l’alcoolisme de son père et la mélancolie de sa mère. Si le spectacle constitue un portrait réel de sa vie, il reste qu’il a pris certaines libertés dans la chronologie des faits et en accolant certains événements. Cette démarche lui a permis de mieux comprendre son écriture et sa sensibilité.

«Je me suis aperçu que ce n’est pas pour rien que mes chansons les plus connues sont les chansons mélancoliques. Il y a des chansons plus légères, plus drôles, mais la majorité de mes chansons ont une espèce de demi-teinte. C’est un peu automnal ce que j’écris et je me suis aperçu à quel point ça venait de ma mère et pourquoi, ma mère était mélancolique comme ça.»

L’émission sera diffusée sur Télé-Québec, le vendredi 5 mars à 23h et elle sera aussi disponible sur le site web du réseau.