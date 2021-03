Slam: un festival qui prend de l’ampleur

Avec 36 artistes invités de 13 pays, plus de 50 participants aux trois micros ouverts et un programme scolaire réussi, le 4e Festival international de slam/poésie en Acadie a comblé les attentes des organisateurs.

L’événement qui devait se tenir à l’automne a dû être reporté en raison de la situation sanitaire. Entièrement virtuel, le Festival, du 16 au 28 février, a permis aux festivaliers de voyager dans divers univers poétiques avec des entretiens animés, des déclamations, des ateliers, des joutes de slams, des micros ouverts et des spectacles. La première coupe de l’Amicale du FISPA a rassemblé 36 participants aux trois rondes. C’est le slameur C’Katcha de la Côte d’Ivoire qui a remporté cette première joute de slam.

On estime qu’une moyenne de 350 personnes a regardé et suivi les activités du festival en ligne. Le FISPA, qui s’est étendu sur 13 jours, a pris fin dimanche avec La rafale animée par Mael Pelletier. Cette activité qui consiste à présenter des slams de 90 secondes a conclu l’événement de belle façon. En se tournant vers le virtuel, le festival a pu rassembler encore plus d’artistes de l’international.

«Nous sommes assurés d’en ressortir gagnants, car le virtuel efface plusieurs frontières même s’il crée parfois des barrières. Nous avons vécu des moments heureux à l’écran et sur les plateformes de visioconférence, comme on le fait dans les heures normales de travail avec nos collègues tout comme parfois en famille ou avec les amis», a exprimé la directrice générale du Conseil provincial des sociétés culturelles, Marie-Thérèse Landry.

Toutes les prestations demeureront accessibles sur la chaîne YouTube du FISPA jusqu’au 31 mars. Le prochain Festival est prévu à l’automne 2021.