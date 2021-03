L’Association de la musique de la côte Est dévoile ses nominations

Les Hay Babies et Émilie Landry arrivent en tête des finalistes francophones des Prix de la musique de la côte Est 2021.

L’Association de la musique de la côte Est (AMCE) qui tiendra sa conférence du 5 au 9 mai à Sydney au Cap-Breton a dévoilé la liste des nominations dans les différentes catégories musicales et de l’industrie. Les prix de la musique seront remis dans 26 catégories, tandis que ceux l’industrie compte 13 catégories. Deux prix du public seront également décernés.

Avec leur plus récent album, Boîte aux lettres, Les Hay Babies sont en lice pour les prix du groupe et de l’enregistrement francophone de l’année. Émilie Landry a aussi récolté deux nominations pour son album Arroser les fleurs. En plus de figurer parmi les finalistes de l’enregistrement francophone, elle est nommée dans la catégorie de l’album roots contemporain de l’année.

Matt Boudreau (Armageddon), Menoncle Jason (La grosse piastre) et Joey Robin Haché (Trente) sont également finalistes dans la catégorie de l’enregistrement francophone. Du côté de l’industrie, on retrouve le cinéaste Mathieu Laprise pour la réalisation du vidéoclip Camping Colibri de Raphaël Butler. Il est finaliste dans la catégorie du vidéoclip de l’année.

Laurie LeBlanc s’est aussi taillé une belle place dans la liste des finalistes pour son album anglophone When It’s Right It’s Right avec deux nominations soit celles de l’enregistrement country et de l’innovateur de l’année pour sa chronique virtuelle Lundi live. Pour sa part, David Myles a récolté quatre nominations pour son album Leave Tonight, dont celles de l’enregistrement folk, artiste et compositeur solo et choix du public. Au total, le Nouveau-Brunswick a recueilli 39 nominations, la Nouvelle-Écosse arrivant en tête avec 94 nominations.

En cette période de pandémie, les responsables de l’AMCE ont ajouté des catégories afin de reconnaître l’excellence en innovation.

Plus de détails entourant le spectacle de remise de prix et la conférence seront annoncés au cours des prochaines semaines.