Denis Côté récompensé à la Berlinale

Le cinéaste Denis Côté, originaire de Perth-Andover dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, a remporté un prix à la 71e Berlinale pour son film Hygiène sociale. Le cinéaste établi à Montréal a été couronné du prix du meilleur réalisateur dans la catégorie Encounters. Cette catégorie vise à mettre de l’avant les films indépendants et originaux. Hygiène sociale a été tourné l’été dernier avec un micro budget et un groupe d’amis acteurs.

Denis Côté qui est d’ailleurs reconnu pour son originalité avec des films comme Bestiaire, Vic+Flo ont vu un ours et Les États nordiques signe ici sa première comédie. C’est la deuxième fois qu’il récolte une récompense à la Berlinale. En 2013, il avait mis la main sur le prix Alfred-Bauer pour Vic+Flo ont vu un ours. Les cinéphiles acadiens ont eu la chance de voir plusieurs de ses œuvres au Festival international du cinéma francophone en Acadie.