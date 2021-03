Une Soirée des Éloizes renouvelée

La Soirée des Éloizes qui prendra une nouvelle forme, cette année, sera diffusée le 29 mai sur les ondes de Radio-Canada et en ligne.

En raison de la pandémie, l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) a décidé de produire essentiellement une émission télévisée des Éloizes pour 2021, annulant du même souffle l’ensemble des activités qui devaient se tenir à Petit-Rocher.

Le village de Petit-Rocher, qui devait accueillir les Éloizes, sera la municipalité hôtesse de l’événement en 2022 avec une nouvelle cohorte de finalistes.

Au lieu de présenter la traditionnelle soirée de remise de prix, les producteurs ont choisi de créer une émission télévisuelle qui sera tournée dans différents lieux. La réalisation et la direction artistique ont été confiées à Kevin McIntyre, tandis que l’animation sera assurée par le comédien Matthieu Girard.

L’équipe de concepteurs travaille depuis plusieurs mois à créer cette Soirée des Éloizes renouvelée. «La pandémie nous a forcés à faire preuve d’ingéniosité pour reconnaître l’excellence artistique de la cuvée 2020 des finalistes…», a déclaré la directrice de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, par voie de communiqué.

Depuis le début de la pandémie, les Éloizes ont été reportés à deux reprises, espérant ainsi tenir l’événement en présentiel, mais cela s’avère impossible en raison de la situation sanitaire qui demeure incertaine.

Les activités jeunesse sont maintenues en mode virtuel. Ce sont plus de 200 ateliers qui seront offerts dans 34 écoles du District scolaire francophone Nord-est et dans six garderies éducatives.

La Soirée des Éloizes sera présentée le 29 mai à 20h sur les ondes de Radio-Canada et via internet, ainsi que sur la chaîne ARTV.