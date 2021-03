Des spectacles qui célèbrent la Journée internationale de la francophonie

Qu’ils soient en salle ou en ligne, quelques spectacles sont présentés à travers la province dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie samedi. À Dieppe, à Fredericton, à Saint-Jean ou encore à Caraquet, des artistes monteront sur scène afin d’offrir diverses expériences artistiques. Voici donc un aperçu des activités.

Dieppe

Le Centre des arts et de la culture Dieppe (CACD), qui reprend tranquillement ses activités en salle, propose deux journées de célébration en fin de semaine. Le directeur du CACD, Louis Doucet, a le sentiment que la population a vraiment besoin de sortir et de retrouver une vie sociale, tellement que l’équipe a décidé d’offrir une programmation dès ce printemps au lieu d’attendre à 2022.

Pour célébrer la francophonie, le centre présente, samedi à 15h, un spectacle double avec le duo gaspésien Dans l’Shed et le groupe de violonistes Les Fireflies. Dans l’Shed qui vient de lancer un nouvel album, arrive avec du matériel inédit. Le concert est présenté à la Salle Caserne avec un nombre limité de places. Le spectacle qui est également diffusé sur le web pourra être visionné jusqu’à dimanche minuit. Du cinéma francophone pour la famille, ainsi qu’une danse en français animée par DJ Bones figurent au programme de la journée de dimanche. D’ailleurs, la direction du centre songe à reprendre ces deux activités sur une base régulière au cours de l’année. L’objectif de Louis Doucet est d’encourager les jeunes à écouter, voir et consommer des produits culturels francophones.

Fredericton

Une grande soirée de la parole mettant en vedette six poètes, écrivains et musiciens se tient au Centre communautaire Sainte-Anne à Fredericton, ce samedi à 19h. Cet événement qui a lieu au théâtre Bernard-Poirier rassemble, entre autres, Jenna Lynn Albert, Jean-Philippe Raîche, Paul Bossé, Marie Cadieux, le slameur Govrache et la violoncelliste Emily Kennedy. Le peintre Réjean Toussaint sera sur place afin de créer une œuvre en direct. Pandémie oblige, les gens doivent réserver leur place puisqu’elles sont limitées. En début de journée à 11h, le centre propose une conférence virtuelle de l’écrivaine Antonine Maillet.

Saint-Jean

Un grand spectacle virtuel présenté ce samedi à 19h par l’Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean (ARCF) rassemblera 11 groupes et artistes. Parmi eux, on retrouve David Myles, Raphaël Butler, George Belliveau, Kit et Mathias Goguen, ainsi que Chloé Breault.

Caraquet

Du côté de la Péninsule acadienne, la chanteuse Sandra Le Couteur montera sur la scène du Centre culturel de Caraquet afin d’offrir un tour de chant incluant des pièces de son plus récent album Les cormorans, ainsi qu’un survol de ses classiques.