Concert de cordes et de percussions au menu

La série Virtuoso de Symphonie Nouveau-Brunswick (SNB) propose le concert, Baguettes et Cordes, du Saint John String Quartet qui sera accompagné pour l’occasion du percussionniste Joël Cormier et du contrebassiste Andrew Miller. Ce sont tous des musiciens principaux de l’orchestre provincial.

L’ensemble offrira un programme de musique de chambre éclectique comprenant une œuvre de Lior Navok combinant cordes et vibraphone. Figure aussi La Simple Symphony de Benjamin Britten, pas aussi simple que son titre ne le laisse entendre, qui explore les côtés bruyants, enjoués, sentimentaux et vifs des instrumentistes à corde. Pour terminer le tout, le sextuor interprétera une œuvre de Keith Bissell How the loon got its necklace basé sur une légende Salish des Premières Nations de Colombie-Britannique.

Ce concert qui devait se tenir en janvier a été remis en avril. Il sera présenté les 15, 17 et 18 avril à Fredericton (Charlotte Street Arts centre), à Moncton (Centre communautaire de la paix) et à Saint-Jean (Saint John Arts). Tous les billets achetés pour le concert de janvier seront valables pour celui d’avril.