La soirée des Éloizes remise au 5 juin

La Soirée des Éloizes qui devait se tenir le 29 mai est remise au 5 juin en raison d’un conflit d’horaire avec le Gala Trille Or en Ontario prévu aussi le 29 mai. L’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick en a fait l’annonce cette semaine.

La traditionnelle cérémonie de remise de prix a été renouvelée pour faire place à une émission tournée dans différents lieux. La réalisation a été confiée à Kevin McIntyre, tandis que le comédien Matthieu Girard assurera l’animation.

Radio-Canada et la chaîne ARTV diffuseront cette émission spéciale le samedi 5 juin à 20h. Il sera également possible de l’écouter au même moment via internet sur le site de Radio-Canada Acadie.

«En changeant la date de notre soirée, nous réglons ce défi d’horaire avec le Gala Trille Or pour le bien des artistes de la francophonie canadienne et acadienne», a expliqué Carmen Gibbs, directrice générale de l’AAAPNB.