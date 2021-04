La demi-finale d’Accros en mode virtuel

Animée par l’auteur-compositeur-interprète Joey Robin Haché et Jeanne Boucher de l’École l’Odyssée, la demi-finale du 17e concours Accros de la chanson sera présentée de façon virtuelle ce dimanche.

Tout comme la plupart des événements culturels, le concours Accros de la chanson a dû s’ajuster à la réalité de la pandémie et revoir ses activités plusieurs fois au cours de la dernière année. La demi-finale, qui devait avoir lieu dans le nord-ouest de la province en février, a été remise au 18 avril à 19h. Les prestations des six groupes et six artistes solos en demi-finale ont été filmées dans chacune de leur région. L’événement sera diffusé sur la page Facebook d’Accros de la chanson et la chaîne YouTube de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick.

Les finalistes et les gagnants des prix seront aussi dévoilés lors de cette demi-finale. Trois prix seront décernés, celui du Festival Frye, du projet Jamais trop Tôt du Festival international de la chanson de Granby et de l’agence Le Grenier Musique. Rappelons que l’auteure-compositrice-interprète Chloé Breault est la porte-parole du concours cette année.