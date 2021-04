Les finalistes d’Accros de la chanson sont connus

Six groupes et artistes solos ont été choisis pour la finale du concours provincial Accros de la chanson. Les finalistes ont été sélectionnés à l’issue de la demi-finale qui s’est déroulée de façon virtuelle dimanche. Animé par Joey Robin Haché et Jeanne Boucher, la soirée a été visionnée par environ 300 personnes.

Les groupes Écarlate de l’école l’Odyssée de Moncton, Grouvi du Centre scolaire Samuel-de-Champlain à Saint-Jean et Quasar de la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton ont obtenu leur laissez-passer pour la finale. La catégorie solo rassemble Alicia Robichaud de l’école W.A. Losier de Tracadie, Maude Sonier de l’école Carrefour Beausoleil de Miramichi et Myriam Thomas de la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet.

Plusieurs prix ont été décernés durant la soirée. Le prix coup de cœur du Festival Frye a été remis au groupe Écarlate et à Maude Sonier. La jeune artiste de Miramichi a également mis la main sur le prix coup de cœur de l’agence Le Grenier musique. Le prix Jamais trop tôt, décerné par le Festival international de la chanson de Granby, a été décerné à Nicolas LeBlanc de l’école Mathieu Martin à Dieppe. Le public a aussi pu voter pour ses coups de cœur groupe et solo. Ces prix ont été remis à Maude Sonier et Grouvi.

La demi-finale virtuelle a été filmée dans chacune des sept zones de la province avec l’aide de l’équipe du studio Aurum Waves, représentée par Patrick Martin et Alec Victor, qui en ont aussi fait le montage audiovisuel.

«Je suis tellement fière des jeunes d’Accros de cette année», s’est exclamée Chloé Breault, porte-parole de la 17e édition de ce concours. «Ça prend beaucoup de détermination et de persévérance pour se lancer dans un concours musical au milieu d’une pandémie! Même si beaucoup d’ateliers étaient virtuels, ils ont profité de chaque moment et ont donné leur 150%. Je m’estime chanceuse d’avoir été là pour les guider et pour travailler sur leurs chansons originales avec eux. Ça m’inspire beaucoup de voir les jeunes se “pitcher” dans le vide comme ils l’ont fait. Finale pas finale, prix pas prix, je pense qu’ils vont tous sortir de cette expérience grandis.»

La date de la finale n’a pas encore été confirmée, mais elle se tiendra au mois d’août, durant le festival Acadie Rock, un partenaire de longue date d’Accros de la chanson.