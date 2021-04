Des films acadiens en compétition aux Rendez-vous Québec Cinéma

Trois longs métrages documentaires de cinéastes acadiens figurent à la sélection des 39es Rendez-vous Québec Cinéma qui se dérouleront du 28 avril au 8 mai.

Les responsables des Rendez-vous Québec Cinéma ont dévoilé l’ensemble de la programmation. Les documentaires Le Silence de Renée Blanchar, Plus haut que les flammes de Monique LeBlanc et Une rivière métissée de Julien Cadieux ont été sélectionnés par les organisateurs de ce festival qui présente plus de 300 films. Onze prix seront remis pendant le festival, dont celui de la meilleure œuvre franco-canadienne.

Le programme comprend aussi une courte fiction dramatique du cinéaste acadien Rodrigue Jean, La mémoire de l’eau, réalisée en 1996, qui sera présentée dans le cadre d’une projection spéciale.

Les Rendez-vous Québec Cinéma qui passent en mode virtuel, tout comme la plupart des événements culturels cette année, permettront aux cinéphiles de l’ensemble du pays de voir les films de la sélection. La plupart des productions de la programmation sont offertes en ligne à l’exception de quelques projections en salle. Les films sont projetés sur la nouvelle plateforme de diffusion des Rendez-vous Québec Cinéma. Les gens peuvent se procurer un passeport virtuel qui donne accès aux films pendant les 11 jours du festival.