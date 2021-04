Le Festival Inspire prendra la route cet été

Grande nouveauté au Festival Inspire de Moncton qui déploie ses couleurs dans plusieurs villes du Nouveau-Brunswick. Des murales seront réalisées dans huit municipalités de la province cet été.

L’équipe de ce festival populaire d’art public et urbain prendra la route à compter du 7 juin. Première escale: Campbellton où plusieurs activités artistiques sont prévues de concert avec le Centre culturel Circolo et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Une œuvre sera réalisée sur un mur du collège qui peut être vu depuis le Mont Sugarloaf.

Le festival s’arrêtera une semaine dans chaque localité. La directrice du festival et productrice Lisa Griffin envisage la création d’une à deux murales dans chaque municipalité. À Moncton, point d’ancrage de l’événement, une dizaine de nouvelles fresques pourraient être réalisées. Plusieurs facteurs ont motivé ce projet de tournée.

«Nous sommes tous pris ici et ce n’est pas la pire place pour être pris. C’est beau, c’est sécuritaire et c’est merveilleux. Mais on commence à se sentir un peu claustrophobe à un moment. Nous avons pensé que l’ensemble de la province a besoin de couleurs, d’espoir et de juste relaxer pour apprécier la vie et penser à quelque chose d’autre que ce qui est sur les nouvelles», a exprimé Lisa Griffin.

Les responsables ont lancé un appel à tous pour cette tournée. Les organismes et les municipalités ont répondu en grand nombre. Selon la directrice, la tournée a rapidement affiché complet.

«Je pense qu’il y a plusieurs personnes, quand ils viennent à Moncton, qui remarquent les murales et pensent aussi que ce serait beau et intéressant d’en avoir dans leur ville.»

Il y a même une liste d’attente pour l’année prochaine. L’équipe a établi des partenariats avec les municipalités, des écoles, des organismes artistiques et communautaires, afin de rendre l’événement bien visible et dynamique. En plus des murales qui seront créées sur place, une programmation artistique originale – incluant des mini-concerts, des expositions, des balados et d’autres manifestations artistiques – sera présentée dans différents endroits au cœur des municipalités. Ils voyageront d’une ville à l’autre avec l’«Inspire Mobile», camp de base artistique itinérant visant à stimuler la créativité.

«Nous sommes très excités d’avoir ses partenariats avec tous ces artistes à la grandeur des régions.»

Entre huit et 16 muralistes prendront part au festival cet été. La plupart des artistes seront du Nouveau-Brunswick et de l’Atlantique avec peut-être quelques créateurs de l’extérieur au pays. Cela dépend évidemment de l’évolution de la situation sanitaire.

Le Festival accueillera, entre autres, des muralistes d’expérience qui ont participé à l’événement par le passé. Le processus de sélection est en cours et la liste des artistes sera dévoilée bientôt.

La tournée s’amorce le 7 juin pour se poursuivre jusqu’au 26 juillet. Lisa Griffin admet qu’ils devront faire preuve de flexibilité. Campbellton, Petit-Rocher, Tracadie, Shippagan, Miramichi, Saint-Jean, Moncton et Shediac composent l’itinéraire de la tournée. Depuis 2014, les artistes du Festival Inspire ont créé une soixantaine de murales dans la région de Moncton.