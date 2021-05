Pierre Gaudet, un des fondateurs de 1755, s’éteint

Un des membres fondateurs du groupe 1755, Pierre «Pete» Gaudet, s’est éteint mardi à l’âge de 75 ans. Roland Gauvin qui l’a bien connu estime que le guitariste natif de Moncton a été très influent dans la naissance et l’histoire de la formation acadienne.

«Il était plus vieux. Pour nous, c’était comme une idole. On le voyait jouer dans des groupes avant même que nous ne commencions à faire de la musique», a déclaré Roland Gauvin.

Ami de beaucoup d’artistes et de musiciens, Pete Gaudet a joué dans le groupe 1755 à ses tous débuts au milieu des années 1970. Il a quitté la formation quelques mois avant l’enregistrement du premier album pour se consacrer à sa carrière de comptable. Le guitariste était de la même époque qu’un autre membre fondateur du groupe Gérard Forest (décédé en janvier 2020). Les deux musiciens ont laissé le groupe pour être ensuite remplacés par Kenneth Saulnier et Donald Boudreau.

Roland Gauvin raconte qu’avant de fonder 1755, Pierre Gaudet a fait partie d’une formation rock qui se spécialisait dans les reprises de pièces des groupes britanniques.

«C’était un groupe qui les interprétait bien et très populaire auprès des jeunes de la région surtout du Sud-Est.»

Selon le chanteur et guitariste du groupe 1755, le musicien les a encouragés à poursuivre leur rêve musical.

«On a appris beaucoup de choses de lui. Avec son amitié et son encouragement, c’est sûr que ça m’a donné le goût de vouloir continuer et de faire carrière là-dedans.»

Même après son départ de 1755, il a été présent dans la vie de la formation comme ami et en participant à des retrouvailles à quelques reprises. Respecté dans le milieu culturel, il a contribué à sa façon à la vie artistique en se chargeant notamment de la comptabilité et des déclarations d’impôt de plusieurs organismes artistiques. Le directeur du Festival Acadie Rock, Éric Cormier, qui perd un ami précieux, a publié un message éloquent sur sa page Facebook au sujet de son décès. Il souligne, entre autres, sa simplicité et son authenticité.

Plutôt discret, Pierre Gaudet ne cherchait pas nécessairement les caméras ou à être à l’avant-scène. Roland Gauvin mentionne sa gentillesse, sa simplicité, son grand cœur, sa vivacité d’esprit et son rire contagieux.

«La meilleure définition d’un bon ami, c’est Pierre Gaudet», a confié l’artiste attristé par son départ.

Il a été aussi un des partenaires de l’entreprise de gestion des arts les Productions de la Côte avec Yolande Bourgeois et Roland Gauvin.

«Il nous a soutenus et il a été avec nous pour les quelques années qu’on a essayé de lancer cette entreprise. Il a continué de travailler comme comptable pour beaucoup d’organismes culturels.»

Parallèlement à son travail de comptable, il a joué pendant longtemps de la musique pour le plaisir avec ses amis.

Ce grand mélomane est décédé à Dieppe entouré de sa famille. Les causes de son décès n’ont pas été précisées.

Sa famille et ses amis célébreront sa vie, ce vendredi, au Centre funéraire Frenette à Moncton.