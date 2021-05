Natasha St-Pier partage son expertise du yoga

En publiant son guide Yoga pour parents débordés, Natasha St-Pier a eu envie de partager son cheminement depuis une quinzaine d’années à travers cette pratique qui a transformé sa vision de la vie, confie la chanteuse et mère de famille.

«Mon but ce n’est pas de vous transformer en yogi et de vous faire acheter des leggings. C’est vraiment juste d’apporter un confort psychologique à votre quotidien», a déclaré Natasha St-Pier au cours d’un entretien téléphonique.

Le public connaît bien la renommée de la chanteuse native de Bathurst, mais peut-être un peu moins la professeure de yoga. «Je pense que mon cheminement dans le yoga et mon cheminement dans la musique sont en adéquation. Ils se complètent et se nourrissent l’un l’autre.»

Dans ce guide illustré, il n’est pas question nécessairement de postures de yoga (sauf à la toute fin du livre), mais plutôt de philosophie de vie. La chanteuse qui pratique le yoga depuis le début des années 2000 et l’enseigne depuis six ou sept ans partage son expérience avec les lecteurs. À son avis, il y a suffisamment de livres qui traitent des postures de yoga sur le marché. Inutile d’en rajouter.

«Aujourd’hui, le yoga est devenu une mode. On nous vend de tout et de n’importe quoi à la sauce yoga. J’avais envie de vous montrer la partie la plus traditionnelle peut-être la moins exposée du yoga, mais qui reste la plus efficace pour nos besoins d’aujourd’hui. C’est formidable de faire du yoga pour rester en forme physiquement et se détendre psychologiquement. Sauf que si on se concentre juste sur les postures, ça ne dure pas dans le temps et on passe à côté vraiment de toute une dimension qui pourrait être tellement pratique.»

Dans ce livre rempli d’anecdotes personnelles, Natasha St-Pier raconte comment le yoga influence son quotidien et l’aide à cultiver la gratitude et la compassion. En s’inspirant du Yoga Sutra de Patanjali (considéré comme le père du yoga), elle présente les leçons qui l’ont plus touchée ces dernières années. Cette philosophie ancienne peut s’appliquer à la vie moderne.

«Ça n’a pas changé ma vie, ça a changé ma vision de la vie. Je pense que les mêmes événements, je ne les regarde pas de la même manière et je ne les reçois pas de la même manière. Si on se reparlait dans 10 ou 15 ans, j’aurais sûrement encore, je l’espère, progressé et je verrais des choses encore différemment. C’est le cheminement d’une vie de ce qu’on appelle probablement la sagesse et la maturité. Cette science-là du yoga m’a apporté le début d’une forme de sagesse.»

Rester zen?

C’est à la suite de l’opération de son fils Bixente pour une cardiopathie congénitale qu’elle a entrepris une formation plus approfondie de ses connaissances du yoga. Arrive-t-elle aujourd’hui à rester zen en toute circonstance? «Bien sûr que non! Sinon je ne serais pas humaine», répond-elle.

Elle estime que la science du yoga lui permet de trouver en elle la sérénité et la force pour passer à travers les épreuves, de prendre du recul et d’avoir de la compassion pour elle-même même si elle n’est pas parfaite.

«Je pense qu’on est notre pire critique et notre pire juge. On s’autoflagelle énormément, ça fait partie de notre éducation et de nos sociétés qui nous demandent souvent d’atteindre une perfection ou en tout cas des niveaux qui sont difficiles à atteindre 100% du temps.»

Elle aborde quelques épisodes de sa carrière musicale. À ses débuts, lorsqu’elle a obtenu la 4e place au concours Eurovision, elle avait considéré sa performance comme un échec, alors que beaucoup de chanteurs y auraient vu un exploit extraordinaire. Comme elle avait beaucoup de facilité dans tout ce qu’elle entreprenait, lorsqu’elle n’atteignait pas un podium, c’était la déception. Avec le temps, les choses se sont atténuées et son point de vue sur le métier de chanteuse s’est transformé, sans pour autant perdre le feu sacré.

«J’ai encore des choses à vivre sinon j’aurais arrêté de chanter. J’ai encore des envies, des choses que je n’ai pas explorées, des chemins que je n’ai pas explorés. Je suis encore passionnée par la musique, c’est ce qui fait que je continue d’en faire, c’est ce qui fait qu’en ce moment, je me concentre beaucoup à l’écriture de texte.»

Ses plus récents albums, dont Croire, ont une saveur spirituelle. À son avis, son livre sur le yoga s’inscrit tout à fait dans ce désir d’aller vers l’essentiel. «Sans vouloir parler d’une religion en particulier, on peut parler de spiritualité et on peut laisser de la place pour cet aspect-là de nos personnalités et moi ça me plaît de faire ça», a ajouté celle qui partage sa vie entre la région parisienne et le sud-ouest de la France.

Natasha St-Pier envisage de reprendre bientôt les concerts. Un premier spectacle extérieur en France est prévu le 18 juin.

À partir de septembre, elle pourra reprendre la tournée Croire, interrompue en raison de la pandémie. Des dates de spectacle étaient d’ailleurs prévues au Canada, mais elles ont été annulées. Elle ne sait pas encore quand ils pourront refaire cette tournée canadienne, mais elle compte bien venir au pays lorsque ce sera possible.

Son livre Yoga pour parents débordés est paru en avril chez Flammarion.