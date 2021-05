Salebarbes célèbre l’héritage maritime dans une nouvelle chanson

«Essayer de gagner sa vie aux Îles-de-la-Madeleine», chante le groupe aux couleurs cadiennes Salebarbes qui vient de lancer un premier extrait de son prochain album à paraître au mois d’août.

Après une entrée très remarquée sur la scène musicale avec son album Live aux Pas Perdus en 2019, le quintette acadien et québécois nous arrive avec une toute nouvelle chanson, Gagner sa vie, qui rend hommage aux gens des Îles-de-la-Madeleine. L’extrait qui sort juste à temps pour l’ouverture de la pêche dans les Maritimes annonce de belle façon l’arrivée de la saison chaude.

Cette nouvelle pièce est une adaptation française du classique de 1961, Louisiana Man, du violoniste américain Doug Kershaw. L’idée de traduire et d’adapter cette chanson à la réalité des Îles-de-la-Madeleine s’est imposée au début de la pandémie alors que la saison de la pêche et touristique de cette région était en péril.

Formé de Jean-François Breau, Kevin McIntyre, George Belliveau, Jonathan et Éloi Painchaud, Salebarbes a ainsi répondu à l’appel d’une initiative visant à créer et réunir des œuvres artistiques sous le thème rassembleur de l’amour des îles. Chacun de leur côté, les membres ont enregistré les voix et les instruments, afin de chanter cet hymne à l’héritage maritime. Le deuxième album du groupe paraîtra au mois d’août via la boîte de développement culturel L-Abe.