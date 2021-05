Une Restigouchoise dans les coulisses de Star Académie

Il n’y avait pas de Néo-Brunswickois cette saison au sein des finalistes du populaire concours Star Académie. Pas de Jean-Marc ou de Wilfred, ni d’Annie ou de Joannie. Mais il y avait par contre une Vanessa cachée en coulisse. Et les académiciens étaient très heureux de pouvoir compter sur cette Acadienne qui s’assurait qu’ils soient à leur meilleur devant les caméras.

«Je ne fais absolument rien cette semaine. Rien…ou presque.»

Vanessa Borris a du mal à ne pas travailler. En principe, elle a pris la semaine pour décompresser, un congé bien mérité après douze semaines complètement folles passées dans les coulisses du plus grand spectacle de variété des derniers mois au pays, Star Académie.

Originaire de Saint-Quentin, cette dernière roule sa bosse depuis quelques années dans la région métropolitaine de Montréal. Styliste et designer, elle a eu l’occasion d’habiller plusieurs vedettes de la télévision et de la musique pour différents événements (Artis, Gémeaux, etc.).

Récemment, elle est devenue l’une des deux habilleuses attitrées pour chacune des douze finales du concours de talents Star Académie dont la dernière a eu lieu ce dimanche et où l’on a couronné William Cloutier grand gagnant.

«Habilleuse, c’est une branche peu connue du métier de styliste, mais c’est tellement important, surtout lors de spectacles d’envergures en direct comme celui-ci. On est les bras et les yeux derrière la scène des costumiers et des stylistes», explique-t-elle.

Vanessa n’en était pas à son premier rodéo «live». L’an dernier, elle a pris part à la moitié de la saison de La Voix, une autre production d’envergure. Pour Star Académie, l’action débutait tous les dimanches en matinée au studio Mels sur la rive sud de Montréal où l’équipe planifiait le spectacle du soir. Dans son cas, il s’agissait de coordonner les nombreux changements d’habits des académiciens, mais aussi parfois des danseurs. Ces changements devaient se faire très rapidement, entre deux chansons ou le temps d’un bloc publicitaire de quatre minutes. Alors que les académiciens étaient en prestation sur scène, Vanessa, elle, s’affairait en coulisse.

La tâche est complexe, mais l’objectif lui est simple: bien faire paraître les artistes, s’assurer qu’ils ont tous les vêtements et les accessoires, que les collets sont bien placés, qu’il n’y pas de mousse… Bref, que tout doit être impeccable. Du coup, les jeunes chanteurs et chanteuses pouvaient se concentrer uniquement sur leur prestation.

«Il faut être rapide et constamment sur le qui-vive en cas de pépins. Chaque dimanche, c’était un rush d’enfer, on court du matin jusqu’au soir, on en oublie presque de manger. C’était intense, mais passionnant. Ce fut une expérience folle, mais vraiment gratifiante. J’ai adoré vivre cela, avoir eu la chance de travailler sur un spectacle d’une telle envergure», raconte-t-elle.

Vanessa Borris – Printemps 2021 – Vignette: Vanessa Borris a véçu une expérience incroyable dans les coulisses des finales de Star Académie. – Crédit Bertrand Exertier

Des anecdotes? Comme il s’agit d’un spectacle en direct, tout ne se déroule pas toujours comme prévu. La candidate Maeva, par exemple, a notamment vu une fermeture éclair de son chemisier rompre au beau milieu d’une prestation.

«Ça n’a pas paru en ondes, mais dès qu’elle a eu terminé, elle a couru en coulisse et je lui ai réparé le tout à la mode, avec des épingles, afin qu’elle puisse remonter sur scène et terminer ce qu’elle avait à faire. À la pause, une couturière est venue prendre la relève pour lui recoudre en vitesse une autre fermeture éclair. Ça, c’est de l’adrénaline, et c’est passé tout à fait inaperçu», souligne la styliste.

Il lui est également arrivé à quelques reprises de sécher des pièces de vêtements, notamment sous les aisselles.

«Il fait chaud sur scène et il y a tout le stress des prestations qui embarque pour les artistes, c’est donc tout à fait normal de suer un bon coup. Mais c’est important que ça ne paraisse pas – ou pas trop – en ondes. J’ai donc dû sécher quelques vêtements au séchoir pendant des pauses», dit-elle.

Au cours des dernières semaines, le nombre de candidats et candidates diminuait au fur et à mesure des éliminations. L’habilleuse avait donc un peu plus de temps pour souffler. Toutefois dimanche dernier, ils étaient tous de la partie pour la grande finale. Et comme il s’agissait des dernières prestations avant la fin, Vanessa avoue qu’il y avait un mélange d’émotions et de stress dans l’air au sein de toute l’équipe.

Maintenant l’événement terminé, celle-ci peut souffler un peu, mais pas trop.

C’est qu’entre les finales, Vanessa a tout de même poursuivi son métier de styliste-designer, et les projets commencent à s’empiler. Parmi ceux-ci, un shooting photo pour la chanteuse Valérie Carpentier (dont elle est la styliste) en prévision d’un nouvel album. Elle participera également aux émissions Bijoux de famille et Le chanteur masqué. On risque donc de continuer de ne pas la voir pour les mois à venir…mais elle sera bien là!