Le silence sacré meilleur film franco-canadien au RVQC 2021

Le silence, une œuvre cinématographique de la réalisatrice et scénariste acadienne Renée Blanchar, a été sacré meilleur film franco-canadien lors d’une remise de prix effectuée dans le cadre du Rendez-vous Québec Cinéma 2021.

Remis par Unis TV, le prix vise à souligner le travail d’un réalisateur ou d’une réalisatrice de la francophonie canadienne. Il est assorti d’une bourse de 1500$ en argent.

Le long métrage documentaire primé aborde de front le silence entourant les abus sexuels perpétrés par des prêtres catholiques sur de jeunes garçons dans des communautés francophones du Nouveau-Brunswick à partir des années 1950.

Le film de Renée Blanchar avait également récolté le Prix La vague Léonard-Forest de la meilleure œuvre acadienne moyen ou long métrage lors du 34e Festival international de cinéma francophone en Acadie tenu en novembre dernier.

Les 39es Rendez-vous Québec Cinéma ont été présentés du 28 avril au 8 mai dernier.

En plus de la remise de 11 prix cinématographiques et de la présentation de divers événements spéciaux, pas moins de 300 films ont pris l’affiche durant le festival sur une nouvelle plateforme de diffusion.

Cette année, 65 000$ en argent et en biens et services ont été distribués aux cinéastes de la relève et ceux plus accomplis.

Visiblement heureuse de recevoir un tel prix, Renée Blanchar a tenu à partager la récompense avec les personnes qui ont participé au tournage du film.

«J’estime que c’est un prix collectif… C’est une reconnaissance pour toutes ces personnes et encore plus pour ceux qui ont témoigné et raconté leur enfance brisée, c’est à eux que revient tout le mérite», a affirmé en entrevue la cinéaste originaire de Caraquet.

Sitôt les Rendez-vous Québec Cinéma 2021 terminés, le film Le silence a pris la direction de Munich, en Allemagne, où se tient actuellement le Festival international du film documentaire de Munich.

Le long métrage est l’un DES 131 films provenant de 43 pays à l’affiche de l’événement aussi appelé DOK.fest Munich.

Dans le cadre de l’événement, l’un des plus grands festivals européens de long métrage documentaire, Le silence sera présenté dans sa version originale avec sous-titre en anglais.

«Nous sommes contents de l’accueil que l’on reçoit actuellement, ça ouvre la porte au territoire européen», a indiqué Renée Blanchar.

Le film Le silence devrait également prendre l’affiche dans différentes salles de cinéma au Québec dès l’arrivée de l’automne prochain.