Vingt-cinq ans de Douce harmonie

Depuis un quart de siècle, l’Ensemble Douce Harmonie célèbre l’art vocal en naviguant à travers un vaste répertoire musical. Rassemblant une douzaine de voix féminines, la formation dirigée par Émé Lacroix s’est donné comme mission de préserver la tradition du chant choral en Acadie.

Pour son 25e anniversaire, le seul ensemble vocal féminin de la Péninsule acadienne offre un grand concert à l’Église de Saint-Simon. Le menu musical varié rassemble des chants classiques, des folklores et du populaire. Ce concert sera marqué aussi par le retour du groupe invité les Gélélou. Le trio acadien issu de trois régions du Nouveau-Brunswick, formé des guitaristes et chanteurs Gérard Arsenault, Paul-Émile Benoit et Louise Boudreau, a été très populaire au tournant des années 1970. Cette formation au répertoire varié a vu le jour pendant qu’ils étaient tous étudiants à l’Université de Moncton. Ce sera donc des retrouvailles pour ceux qui les ont connus et une découverte pour les autres.

L’Ensemble vocal Douce Harmonie a été fondé en 1996 par Émé Lacroix qui avait à l’époque un petit groupe d’étudiantes en chant. L’idée lui est venue de créer un ensemble vocal féminin.

«Le son et l’harmonie, ça m’a toujours fasciné. Puis, j’ai toujours pensé un jour peut-être que j’aurais une formation comme ça. C’est parti comme ça tout bonnement», a raconté la directrice de l’ensemble.

Celle-ci précise que tous les choristes reçoivent une formation vocale et musicale. La directrice privilégie le belcanto, une technique qui met en valeur la rondeur, la beauté et la chaleur du son. Émé Lacroix précise que cette technique donne un son plus lumineux.

Reconnu pour ses qualités vocales et ses sonorités harmonieuses, l’ensemble de la Péninsule acadienne a une feuille de route bien garnie. En plus de se produire pour divers événements liturgiques, Douce Harmonie a chanté pour appuyer des causes humanitaires et culturelles, comme le Festival international de musique baroque. L’ensemble a enregistré un disque de Noël avec Donat Lacroix en 2015. Au cours des dernières années, elles ont chanté avec plusieurs artistes et groupes invités, dont le pianiste Carl Philippe Gionet et différents chœurs de la province. L’Ensemble s’est produit aux soirées classiques du Festival acadien de Caraquet et dans un grand concert au Congrès mondial acadien en 2009.

«C’est le plaisir du chant. Ça leur permet de vivre une belle expérience enrichissante dans une atmosphère de détente et on essaie aussi de conserver la tradition du chant choral en Acadie. C’est vraiment comme une mission qu’on se donne.»

La relève

Au fil des années, il y a eu des départs et de nouvelles choristes qui se sont joints au groupe. La directrice estime qu’il y a une relève même si la jeunesse n’a pas toujours été au rendez-vous.

«Il y a eu des hauts et des bas, des départs et des arrivées au cours de ses 25 ans d’existence. C’est sûr que ce ne sont pas les plus jeunes, mais j’en ai. Les âges varient entre 20 et 80 ans. Il y a quelques jeunes qui sont intéressés. Pour eux, ce sont les chants populaires qui les attirent le plus. De ce côté-là, ce sera peut-être éventuellement plus difficile d’aller les chercher, mais on va voir.»

Pour son concert du printemps, l’Ensemble sera accompagné par Ghislaine Foulem-Thériault au piano, de Justin Doucet au violon, de Jean-Denis Frigault à la guitare et de Robert Losier à la contrebasse.

«En ces temps difficiles, ces chants et cette musique devraient apporter un baume au cœur et à l’âme aux personnes présentes», a ajouté Émé Lacroix.

Le concert est présenté ce dimanche 16 mai à 14h30 à l’Église de Saint-Simon. L’église pourra accueillir entre 150 et 200 spectateurs tout en respectant les consignes sanitaires de distanciation physique. L’Ensemble vocal Douce Harmonie se produira aussi au Festival acadien de Caraquet, le 8 août.