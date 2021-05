Phil Comeau donne la parole aux femmes capitaines

S’il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent la pêche commerciale dans les Maritimes, encore très peu d’entre elles sont capitaines de bateau. Accompagné de Marilyn Gauvin de l’Île Lamèque qui pêche le homard, le cinéaste Phil Comeau jette un regard sur ces entrepreneures de la mer dans un nouveau documentaire qu’il vient d’entreprendre.

Joint cette semaine après plusieurs jours de tournage dans la Péninsule acadienne, Phil Comeau s’est dit très inspiré par le parcours de ces femmes capitaines qu’il suit depuis le début de la saison de la pêche.

«Ça m’inspire parce que ces femmes-là travaillent dans un milieu d’hommes. Elles ne sont pas nombreuses, je dirais qu’elles ne sont même pas cinq pour cent des capitaines aux Maritimes. J’ai vu des femmes capitaines extraordinaires, donc il n’y a aucune raison pour que les femmes ne puissent pas être plus présentes dans la pêche et de ne pas avoir plus de capitaines. Ces femmes-là sont pour la plupart méticuleuses, elles s’occupent bien de leur équipage, elles ne sont pas autoritaires. Elles sont entrepreneures, moi ça me passionne toujours quand les gens vont un peu contre le grain», a exprimé le cinéaste acadien.

Phil Comeau confie qu’il a toujours été attiré par des personnes qui sont à contre-courant des tendances. Maîtres à bord, ces femmes de différentes générations sont des fonceuses, note-t-il. Il cite en exemple la première femme capitaine d’un crabier dans la Péninsule acadienne, Odile Gauvin-Mallet. La propriétaire du Praga à Caraquet a dû combattre bien des préjugés pour arriver à ses fins.

«Il y a vingt-cinq ans, quand Odile est devenue capitaine de pêche au homard, elle s’est fait couper ses trappes par des hommes qui ne la voulaient pas dans le milieu. Ils ont même brûlé son bateau», relate Phil Comeau.

Elle ne s’est pas laissée abattre. Le cinéaste raconte qu’elle a obtenu un prêt à la banque pour s’acheter un bateau de crabe et en devenir la capitaine. Aujourd’hui, la femme de 67 ans a passé le flambeau à son fils et sa fille. Le film montrera d’ailleurs sa fille Jolène Mallet, capitaine du bateau Ancre d’or amarré au quai d’Anse-Bleue.

À ce jour, le cinéaste a filmé surtout dans la Péninsule acadienne, sur les quais, à bord des bateaux et à l’École des pêches à Caraquet où on donne le cours de navigation.

Une véritable passion

Marilyn Gauvin et le cinéaste ont rencontré cinq femmes capitaines aux différents parcours. Issue d’une famille de pêcheurs, Marilyn Gauvin a eu envie de suivre la voie de son grand-père, de son père et de sa mère.

«C’est sûr que j’ai fait d’autres choses comme métier avant la pêche et je ne changerais jamais de métier pour tout l’or du monde. Pour moi, sortir en pêche, je vous dirais que je feel pas comme si je travaillais. Oui, c’est un métier qui est très difficile, c’est intense. C’est exigeant parce qu’on travaille sept jours sur sept. On se lève très tôt le matin. S’il fait beau, c’est 60 jours en ligne, mais chaque journée est différente», a affirmé la femme de 36 ans en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

Celle qui pêche le homard, le flétan, le maquereau et le hareng sur le bateau La P’tite Puce X aspire à devenir capitaine lorsque son père Ernest Chiasson prendra sa retraite. Elle espère que ce documentaire prouvera que les femmes sont capables d’exercer ce métier bien qu’il soit difficile et exigeant physiquement. Avant d’embarquer dans cette aventure cinématographique, elle ne connaissait pas Phil Comeau et encore moins l’univers du cinéma. C’est par le biais de l’École des pêches qu’elle a soumis son nom. Elle dit vivre l’expérience d’une vie avec ce tournage. D’après le cinéaste, Marilyn Gauvin qui est aussi maman est une femme extraordinaire avec beaucoup de passion, très brillante et curieuse. Toutes les capitaines qu’ils ont rencontrées sont aussi mères de famille.

«C’est beaucoup dans leurs assiettes et ça m’intéressait de voir comment elles gèrent tout ça.»

Produit par Bellefeuille Production, le projet a vu le jour à partir de l’idée originale du producteur Jean-Claude Bellefeuille. L’équipe souhaite aussi tourner à Lunenburg en Nouvelle-Écosse et au Québec, mais pour l’instant les consignes sanitaires et les fermetures des frontières empêchent l’équipe néo-brunswickoise de s’y rendre. En Nouvelle-Écosse, ils auraient la chance de pouvoir tourner sur un bateau mené entièrement par une équipe de femmes.

Phil Comeau reprendra le tournage en juillet dans la Péninsule acadienne afin de filmer des scènes de famille.

«Nous allons suivre leurs passions personnelles. Ce ne sont pas juste des capitaines, mais ce sont aussi des humains qui ont des vies. On veut faire ce parallèle-là. Les cinq capitaines ont toutes des parcours différents et des âges différents.»

Le documentaire d’une heure sera présenté à Radio-Canada probablement à l’hiver prochain.