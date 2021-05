Les Moontunes, un voyage musical aux confins de l’univers

Plus on est de musiciens, plus on est inspiré. Voilà un peu la devise du jeune octuor Les Moontunes qui fusionne les styles musicaux dans un mélange d’ambiances qu’il qualifie d’interstellaires.

Naviguant à travers diverses influences allant du jazz au rock psychédélique en passant par le métal, le soul, le rétro et le hip-hop, le groupe de Dieppe arrive sur la scène musicale avec un style assez unique en son genre. Les Moontunes qui viennent de sortir un premier album composent des chansons en français et en anglais, tout en offrant aussi des pièces instrumentales. Leur premier opus ratisse donc très large. La trompettiste Monica Ouellette admet que leur musique est assez éclectique.

«Nous mêmes, nous sommes un peu flyés dans nos goûts musicaux. S’il y a des gens qui peuvent apprécier même si c’est juste une minute d’une chanson, au moins on aura pu les rejoindre et les toucher», a affirmé la trompettiste.

Créée en 2015, la formation Les Moontunes regroupe des amis passionnés de toutes les musiques qui se connaissent depuis l’école. Au départ, ils étaient sept musiciens, mais un huitième membre s’est ajouté récemment au groupe qui se veut rassembleur. Cuivres, percussions, guitares, claviers et basses composent cette formation qui n’a pas peur de sortir des sentiers battus un peu comme le fait Spoutnique d’Edmundston. C’est un rock fusion à la fois planant et puissant auquel se greffe le rap d’Elijah Mackongo, un artiste hip-hop originaire du Cameroun, donnant ainsi un son unique à leurs pièces.

Les compositions naissent souvent d’une idée de Miguel Dumaine qui la soumet ensuite à l’ensemble du groupe.

«Il y a des chansons où je vais écrire un squelette d’une chanson et on va développer ça en groupe. Aussi il y a des pièces qui ont commencé sur des soirées improvisées. La musique qui va habituellement arriver en premier et j’essaie de m’aligner avec le feeling de la musique. Là où la musique m’apporte, c’est là où mes paroles vont d’habitude.»

Miguel Dumaine compose en anglais, tandis qu’Elijah Mackongo signe les pièces françaises. Les musiciens dans la mi-vingtaine écoutent plusieurs styles et cela transparaît dans leurs compositions.

«On est tous capables d’apprécier la bonne musique, peu importe le style. On est tous ouverts à n’importe quoi vraiment. C’est ça qu’on aime jouer. Ça fait un mix un peu éclectique», fait remarquer Monica Ouellet.

Le groupe rassemble aussi Patrick Gaudet, Samuel Frenette, Jérémie Poitras, Marc-André Richard et Martin Daigle. Ce dernier poursuit des études au doctorat en percussion à l’Université McGill.

Le concept de la lune et du cosmos est venu avec la création du groupe. Ils réalisent aussi des vidéoclips avec des images inspirées du cosmos. Leur lancement de disque a d’ailleurs été accompagné d’un spectacle intitulé Live on the moon.

L’album a été enregistré en pièces détachées un peu chacun chez soi. Des séances d’enregistrement se sont également déroulées dans un chalet et au théâtre du Monument-Lefebvre à Memramcook.

Avec la sortie de ce premier opus, la formation acadienne compte bien partir en tournée (quand cela sera possible) même s’ils admettent qu’à huit, l’aménagement des horaires risque de représenter un défi, mais ils sont prêts à le relever.