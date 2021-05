Richibucto: du nouveau à la galerie du Tchai

La galerie du Tchai à Richibucto accueille une nouvelle exposition qui rassemble des œuvres de 13 artistes, dont certaines nouveautés ingénieuses qui suscitent la curiosité.

La galerie Tchai située dans l’ancien palais de justice de Richibucto (transformé en centre culturel et touristique) fait peau neuve. Cet hiver, les propriétaires de l’établissement ont effectué des rénovations dans la grande salle d’exposition, offrant ainsi plus d’espace pour les œuvres et un meilleur éclairage, souligne la galeriste Rose-Marie Bernaquez. Le couple de propriétaires habite maintenant dans la galerie d’art qui s’avère être aussi un loft.

Une cinquantaine d’œuvres, pour la plupart des peintures et certaines installations, composent cette nouvelle exposition qui prendra son envol ce dimanche. La propriétaire est allée chercher de nouveaux artistes qui n’ont jamais exposé dans sa galerie. On retrouvera donc des œuvres des peintres Roméo Savoie, Nancy Schofield, Julie Caissie, Georgette Bourgeois et de la photographe Sylvie Mazerolle. Ceux-ci s’ajoutent à Roland Daigle, Yves Saulnier, Francis Coutellier, Gisèle L. Ouellette, Herménégilde Chiasson, Dave Skyrie, Michel Thériault et Garry Sanipass. Ce dernier a créé une œuvre alliant peinture et spot lumineux, ainsi qu’une installation d’art expérience où le visiteur est invité à faire certains rituels.

«Les gens vont entrer dans un immense cube recouvert de tissus noirs et au fur et à mesure que la bougie s’allume, ils vont voir apparaître une œuvre et expérimenter des choses à travers ça aussi», a expliqué Rose-Marie Bernaquez.

Le vernissage se tient ce dimanche 16 mai de 17h à 20h en respectant évidemment toutes les consignes sanitaires. Les œuvres seront en montre jusqu’au 18 juillet.

Par ailleurs, la propriétaire du centre a conçu une programmation culturelle destinée aux jeunes et aux adultes pour la saison estivale. Dans cet esprit, elle a mis en place un concours pour les jeunes artistes visuels en herbe. Or, cette initiative ne semble pas susciter beaucoup d’intérêt jusqu’à maintenant. Elle estime que c’est assez décevant.

«J’ai envoyé ça partout dans toutes les écoles et sur la page Facebook. J’ai appelé les professeurs d’art et j’ai zéro intérêt. Je n’arrive pas à rejoindre les enfants. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. J’ai déjà essayé de démarrer une chorale d’enfants gratuitement et je n’arrivais pas à rejoindre les enfants», a relaté Mme Bernaquez qui est aussi professeure de chant.