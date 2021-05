Cindy Roy et Rosalie Althot en lice pour le prix Hackmatack

Les auteurs Cindy Roy et Rosalie Althot sont en lice pour le Prix Hackmatack – le choix des jeunes 2021-2022.

Clochat veut ses 9 vies de Cindy Roy (La Bagnole) et Commotion de Rosalie Althot (Éditions de la Francophonie) figurent parmi les 10 finalistes dans la catégorie roman français. Cindy Roy qui a conquis les jeunes avec la fée conteuse Féeli Tout a développé une nouvelle série jeunesse pour les lecteurs un peu plus âgés (7 ans et plus). Illustré par Yohann Morin, Clochat veut ses 9 vies se déroule dans l’univers des chats. Le premier tome est paru en 2020.

Avec sa nouvelle nomination, Rosalie Althot ajoute une autre mention pour son premier roman publié en 2020, puisque Commotion a également remporté le Prix jeunesse Jacqueline-Paquet du Salon des Mots de La Matapédia 2020. Dans son roman, la Gaspésienne de 18 ans raconte l’histoire d’une jeune joueuse de soccer qui souffre d’une commotion cérébrale.

Déterminé par les jeunes lecteurs de l’Atlantique, Le Prix Hackmatack vise à promouvoir la lecture auprès des enfants de la 4e à la 6e année. La sélection 2021-2022 comprend quarante ouvrages de langue française et anglaise dans les catégories roman et documentaire.