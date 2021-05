Partir sur un road trip musical avec Marty B

Après 30 ans à œuvrer dans le milieu musical soit avec des groupes ou encore comme promoteur de spectacles, Marty B dévoile un premier projet solo aux couleurs country.

Marty B a conçu ce microalbum en imaginant un peu une compilation destinée à un roadtrip. La variété est au rendez-vous.

«Quand on fait des «mixtape» (compilation de chansons), on est souvent en char et on va mettre des chansons de différents styles. C’est beaucoup dans le même genre, mais il y a des couleurs différentes dans chaque chanson. Je pense que chaque chanson offre quelque chose d’unique et une histoire unique», a expliqué Martin Bourque, alias Marty B. Premier volet d’un album complet à paraître en octobre prochain, J’feel crazy qui sortira le 21 mai rassemble cinq pièces. Conjuguant ballades introspectives et chansons plus festives et légères, ce premier disque révèle des influences blues, rock et folk qui viennent se greffer au country. L’auteur-compositeur-interprète de Moncton a puisé dans ses propres expériences de vie. Après avoir vécu une période sombre, il a vu de nouveau la lumière se pointer, lui donnant ainsi l’envie d’écrire. «J’arrive de loin», confie celui qui témoigne de son cheminement dans la chanson Je recommence.

«Il y a six ans, j’ai fait une grosse dépression. Après ça, on dirait que la plume roulait pis j’avais envie de conter mes histoires. Dans la vie on peut faire des erreurs. On peut se promener un petit peu partout puis à un moment donné, on apprend beaucoup de leçons si on est alerte. On se retrouve un jour à se remettre en question par rapport à nos valeurs, nos principes, des choses qui sont importantes pour nous. J’ai vraiment fait tout ça dans les dernières quatre, cinq années de ma vie.»

C’est donc un peu toute cette réflexion qui a inspiré son album. Celui qui a fait face à des épreuves tant sur le plan de la santé physique que psychologique a dû apprendre très tôt à persévérer.

Il rêvait de cet album solo depuis ses débuts dans le monde de la musique. Le cri du cœur de Zachary Richard au Congrès mondial acadien en 1994 a allumé en lui l’envie de créer à son tour des chansons. Si avec les années, la vie a fait en sorte qu’il a emprunté divers chemins dans le domaine de la musique, son rêve est toujours demeuré bien vivant au fond de lui.

«Je voulais être comme Zachary. Faire des albums, continuer à travailler et laisser un héritage pour la francophonie. Mon temps est venu et j’ai le goût de parler des choses qui sont importantes pour moi et de faire moi-même un projet solo», a confié l’artiste qui entreprend ainsi un nouveau départ.

Le country dans le sang

Ses inspirations lui viennent de mélodies, d’airs et de thèmes qu’il désire aborder dans ses chansons. Sur ce disque, on retrouve aussi une chanson écrite par sa sœur Monique Bourque. Plusieurs musiciens ont collaboré au disque, dont le batteur Danny Bourgeois du studio Pumpk’n Patch où l’album a été enregistré. Figurent aussi Jean-Pascal Comeau à la basse, Mike Bourgeois à la guitare, Carole Daigle et Robert Manitou Arsenault aux voix. Le violon est joué par Tyler Vollrath de Nashville. Ce dernier a été sacré Violoniste de l’année au Canadian Country Music Awards 2020.

Le country a toujours fait partie de la vie de Marty B même s’il a grandi en ville dans une famille ouverte aux divers horizons musicaux. Chez ses oncles et ses tantes, le country, le bluegrass et le traditionnel acadien étaient très forts. «Je viens peut-être de la ville, mais je feel country aussi», fait-il remarquer.

Depuis 1993, Marty B a évolué avec quelques groupes acadiens, dont le tout premier à l’âge de 15 ans avec Fayo, puis Big bad marty band, Marty pis les roots et plus récemment, les Trois Mâles avec Frank Williams et Guy Godin. Celui qui a porté plusieurs chapeaux dans l’industrie musicale se consacre maintenant entièrement à sa carrière d’artiste. À l’époque où il était promoteur de spectacle, il a travaillé avec de grands artistes comme Francis Cabrel et Travis Tritt.

«Je ne fais plus de business du tout. Je n’étais pas un bon businessman même si on a bien fait. C’est juste que gérer une entreprise et des grosses machines de même, tout ce qui vient avec, pour moi, ça n’en valait pas la peine.»

Il développe donc son projet solo et celui des Trois mâles (Le mal des trois mâles), un spectacle-conférence sur la santé mentale. La langue française et la santé mentale constituent deux enjeux très importants pour l’artiste.