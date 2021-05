Faire carrière en Europe

L’Acadie Nouvelle présente aujourd’hui le premier volet d’un reportage sur des artistes en théâtre, danse et musique classique ayant choisi de vivre à l’étranger pour exercer leur profession.

Pour développer sa carrière en chant classique, les musiciens néo-brunswickois doivent souvent partir à l’étranger. La mezzo-soprano Christianne Bélanger et la pianiste-répétitrice et coach vocal Nathalie Doucet, qui vivent depuis plusieurs années en Europe, voient mal comment elles auraient pu avoir un parcours d’une telle ampleur en demeurant dans la province.

C’est bien connu, plusieurs pays d’Europe ont une longue tradition en musique classique. Originaire de Bathurst, Nathalie Doucet, qui habite à Amsterdam depuis 2009, rêvait de l’Europe pour vivre des expériences de travail différentes.

Après avoir obtenu un poste au département de musique à l’Université McGill, la pianiste a travaillé aux États-Unis dans un programme d’opéra. La pianiste qui a toujours été attirée par l’art vocal se spécialise dans le domaine de l’opéra afin d’accompagner les chanteurs. Son amour pour cet art remonte à l’époque où elle participait à l’Atelier d’opéra de l’Université de Moncton. Or pour travailler dans ce monde, il faut vivre dans les grands centres où il y a des maisons d’opéra, confie la pianiste. Même si sa carrière allait assez bien aux États-Unis, elle nourrissait toujours cet espoir de traverser l’Atlantique. L’Allemagne aurait été son premier choix, mais finalement, elle s’est retrouvée au pays des moulins à vent comme son conjoint est néerlandais.

«Quand je suis arrivée aux Pays-Bas, on dirait que les gens m’attendaient. J’ai trouvé un poste presque immédiatement au Conservatoire d’Amsterdam. J’ai grandi dans ce poste et je suis devenue directrice du programme d’opéra. […] Je pensais que ça allait être plus difficile de se faire connaître. Ça va très bien et je vis de mon métier.»

Polyglotte, l’Acadienne est sollicitée un peu partout en Europe. Elle voyage beaucoup pour son métier.

«Je dirais qu’il y en a peut-être beaucoup (des coachs vocaux), mais les gens qui ont beaucoup de connaissances des langues dans le répertoire de chant vocal ou d’opéra d’un certain niveau, c’est plus rare. Ça fait presque 25 ans que je fais ça. Les gens commencent à me chercher parce que j’ai une spécialité», a raconté la répétitrice d’opéra qui donne aussi des cours de diction française aux chanteurs.

Des théâtres et des maisons d’opéra à profusion

Même si les Pays-Bas n’occupent pas un grand territoire avec une population d’environ 17 millions d’habitants, ils ont des maisons d’opéra, mentionne la pianiste. De plus, plusieurs grandes villes réputées dans le monde de la musique classique sont à proximité. Amsterdam est à deux heures de Bruxelles, cinq heures de Berlin et à une journée de Vienne. Cela lui permet donc de travailler un peu partout en Europe.

La chanteuse Christianne Bélanger est originaire de Drummond. Installée à Ulm en Allemagne depuis six ans, elle note qu’il y a un grand nombre de théâtres qui fonctionnent à temps plein un peu partout au pays.

«Presque toutes les villes ont un théâtre. Ça fait partie de la culture d’aller au théâtre, même avec les générations plus jeunes. Ça se transmet de génération en génération. C’est très normal de trouver un garçon dans la jeune vingtaine qui est déjà allé au théâtre et qui sait ce que c’est un opéra et un ballet. Je pense que c’est la grosse différence avec les Provinces atlantiques, où n’a pas cette accessibilité d’aller au théâtre. Ici, c’est normal, ça fait partie de la culture.»

Le nombre de théâtres a assurément contribué à lui ouvrir des portes, puisqu’il y a normalement davantage de productions sur scène, comparativement aux grandes villes du Canada.

«Même à Toronto, ils font cinq, six représentations d’une production puis ils commencent à travailler sur une autre. Dans les théâtres allemands, on monte une œuvre et en même temps, il y a une autre pièce qui joue et on la joue facilement pendant trois à quatre mois. On en vient à se bâtir un grand répertoire et on finit par chanter plusieurs rôles parfois en même temps et à se produire vraiment beaucoup», relate Christianne Bélanger.

Si elle a choisi Ulm, c’est qu’elle a obtenu un poste permanent dans un théâtre. Au cours des trois premières années, elle a joué 16 nouveaux rôles. «Plus on chante, mieux on devient», souligne la chanteuse qui parle couramment l’allemand.

Au départ, elle ne devait rester en Allemagne que neuf mois. Mais les offres se sont enchaînées avant de s’installer dans ce pays où elle a trouvé l’amour. En 11 ans, elle a joué dans 26 productions professionnelles.

À son avis, la plupart des chanteurs classiques doivent quitter le Nouveau-Brunswick pour faire carrière. La seule qu’elle connaît qui a pu rester une partie de sa vie dans la province tout en menant sa carrière, c’est la soprano Wendy Nielsen.

«Tout est possible, mais ce n’est pas très évident surtout en début de carrière. Il faut être accessible et être près d’au moins un grand centre et d’un aéroport parce qu’il y a beaucoup de voyages. C’est malheureusement difficile de rester en région.»

Choc culturel?

Si le fait d’être confronté à d’autres cultures est extrêmement important pour le développement d’un artiste, il reste que le grand défi est d’apprendre la langue de son pays d’adoption, estiment Christianne Bélanger et Nathalie Doucet.

«C’est épeurant au début, mais ça enrichit. C’est très différent. Ça m’a fait penser aux années où je vivais à Montréal. Je rencontrais des immigrants qui comprenaient à peine le français ou l’anglais. J’ai pensé à toutes ces fois-là que j’ai servi des clients, comment j’aurais pu être plus gentille avec eux. Ça prend beaucoup de courage et ça, je ne l’oublierai pas. Ça m’a remis à ma place», a confié Christianne Bélanger.

Depuis qu’elle a quitté le Nouveau-Brunswick, elle a toujours maintenu le contact avec l’Acadie. Avant la pandémie, elle revenait au moins une fois par année pour jouer dans des productions.

Nathalie Doucet s’ennuie aussi de sa famille à Bathurst. Surtout depuis un an avec la pandémie. En raison du confinement, elle n’a pas pu se rendre au chevet de sa mère qui est décédée en septembre dernier.

«C’est un beau rêve de venir en Europe. C’est extraordinaire. Mais après les six premiers mois, on réalise qu’on ne retourne pas chez nous et qu’il faut s’ajuster à la culture. Ils sont très gentils (les Néerlandais) et ouverts à leur façon, mais ce n’est pas comme par chez nous où on va au Tim Hortons, puis on parle avec n’importe qui.»

Même si elle parle la langue couramment, l’Acadienne a le sentiment qu’elle ne sera jamais néerlandaise à 100%.