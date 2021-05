Des prix Trille Or pour les artistes acadiens Caroline Savoie et Jacobus

Les artistes Caroline Savoie et Jacobus font partie des récipiendaires du gala de l’industrie Trille Or, qui s’est déroulé vendredi soir dernier.

La Néo-Brunswickoise Caroline Savoie est lauréate du prix Export Acadie, remis à l’artiste s’étant le mieux illustré à l’extérieur de l’Acadie.

Joseph Edgar, Laurie LeBlanc, Isabelle Cyr et Pierre Guitard étaient également finalistes à ce prix.

Jacobus, ce rappeur acadien originaire de la Nouvelle-Écosse bien connu pour son travail avec le groupe musical Radio Radio, a quant à lui raflé le Trille Or du meilleur artiste hip-hop/rap.

Le 11e Gala Trille Or se tiendra le samedi 19 juin et sera diffusé dès 20h sur les ondes de Unis TV.

Dix autres prix seront alors remis lors du gala régulier qui est organisé par l’Association des professionnels de la chanson et de la musique, un organisme qui est au service des artistes de la chanson et de la musique francophone de l’Ontario et de l’Ouest canadien.

Caroline Savoie, les Hay Babies, Matt Boudreau, Chloé Breault et Joey Robin Haché sont les finalistes du prix Album de l’Acadie.

Le duo Beauséjour, formé de Danny Boudreau et de la Franco-manitobaine Jocelyne Baribeau, est pour sa part en nomination dans les catégories Chanson primée (Lucille Starr) et du meilleur groupe.

Le prix Trille Or Export Ouest qui a été remis vendredi soir a toutefois échappé au duo.