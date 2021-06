Festival de musique baroque: Bach et Rameau au programme

Avec la pandémie, on s’est habitué à ce que les choses n’arrivent pas toujours comme prévu. Au lieu de présenter des concerts à l’intérieur de l’historique église de Sainte-Cécile, à Petite-Rivière-de-l’Ile, le Festival international de musique baroque de Lamèque soulignera son 45e anniversaire de façon virtuelle.

La programmation du 45e Festival de musique baroque de Lamèque a été dévoilée mardi sous le thème, Magnifique baroque. Malgré les circonstances, l’équipe est fière du produit, surtout lorsqu’on tient compte que l’événement a été annulé en 2020 à cause de l’incertitude entourant la pandémie. Une autre absence était inconcevable, dit-on.

«Notre plus grande déception a été l’été dernier. Au lieu de se décourager, on s’est retroussé les manches pour arriver à présenter quelque chose dans les conditions qu’on connaît. J’ai le goût d’être optimiste et de dire qu’on va revenir vers une édition en personne, fort probablement l’été prochain», dit Vincent Lauzer, directeur artistique du plus ancien festival consacré à la musique baroque au Canada.

Trois grands concerts sont inscrits à la programmation et permettront aux mélomanes d’apprécier les œuvres de Johann Sebastian Bach, de Jean-Philippe Rameau, deux importants compositeurs de l’époque baroque. On compte aussi présenter les œuvres de compositeurs espagnols et portugais qui ont voyagé et travaillé en Amérique latine à l’époque baroque. Les trois concerts seront présentés sur le site DirXMedia les 22, 23 et 24 juillet, mais chaque concert demeurera accessible aux détenteurs de billets jusqu’au début août.

Des causeries virtuelles se tiendront à la suite de ces trois grands concerts afin de permettre aux mélomanes d’en apprendre davantage sur les musiciens et leur répertoire baroque.

Musique et poésie

Une nouvelle série, Alliances Nouvelles, fera place aux gagnants et aux finalistes du Concours de musique ancienne Mathieu-Duguay, qui vise à faire découvrir de nouveaux talents de la musique baroque. Ces concerts seront présentés gratuitement sur la chaîne YouTube du Festival de musique baroque.

Des compositions originales présentées dans le cadre de cette série intégreront aussi les œuvres de poètes acadiens, dont Herménégilde Chiasson, Georgette LeBlanc et Martin Roy.

Pour le poète Martin Roy (NDLR : Martin Roy est un employé de l’Acadie Nouvelle), son intégration au festival est un honneur. L’auteur, qui a publié en 2020 un recueil intitulé Petite-Rivière-de-l’Ile, a toujours eu une affection particulière pour la musique ancienne et le Festival international de musique baroque de Lamèque.

«J’ai toujours couvert le festival comme journaliste avec la plus grande rigueur en demeurant critique et objectif, mais c’est quand même un festival unique en son genre, dans une petite place comme la région de Lamèque.»

«D’en faire partie à mon tour, grâce à mes mots, j’avoue que c’est un honneur.»

Plus de renseignements sur le festival et les concerts qui seront présentés cet été sont disponibles sur le site du festival.