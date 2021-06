Georgette LeBlanc couronnée du Prix littéraire du Gouverneur général

La poète acadienne Georgette LeBlanc remporte le Prix littéraire du Gouverneur général pour sa traduction du recueil Océan de Sue Goyette.

Le jury a dévoilé, mardi, les lauréats des Prix littéraires GG 2020 dans les différentes catégories. Dans la catégorie traduction, c’est le recueil Océan publié aux Éditions Perce-Neige qui a récolté les honneurs. Dans ce recueil, la poète de Halifax fait en quelque sorte la biographie de l’océan.

«Les poèmes de ce recueil résonnent avec le bruit des vagues s’échouant sur la côte acadienne de la Baie Sainte-Marie. Georgette LeBlanc a entendu l’appel des vers de Sue Goyette et y plonge comme une sirène dans l’océan. À la lecture de cette épopée lumineuse, traduite dans une langue poétiquement juste, chacun et chacune entendra au loin le cornet de brume et goûtera l’iode dans le vent», a commenté le comité d’évaluation par les pairs.

Océan est la première traduction littéraire de Georgette LeBlanc. La poète originaire de la Baie Sainte-Marie, établie à Moncton, a publié aussi quatre recueils de poésie en plus d’avoir contribué au scénario de la télésérie Belle Baie.

Trois des cinq ouvrages en lice pour le prix en traduction sont signés par des auteurs du Nouveau-Brunswick. L’accoucheuse de Scots Bay d’Ami Mckay traduit par Sonya Malaborza et Jonny Appleseed de Joshua Whitehead, traduit par Arianne Des Rochers, figuraient parmi les œuvres finalistes.

Chaque lauréat reçoit une bourse de 25 000$, tandis qu’un montant de 3000$ est remis à l’éditeur du livre gagnant. Sept ouvrages de langue française (roman et nouvelle, poésie, traduction, littérature jeunesse illustrée et texte, essai, théâtre) ont été couronnés du Prix littéraire du Gouverneur général 2020.

D’autres détails à venir.