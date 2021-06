Le Festival Inspire encore plus vert

Des murales sur le thème de l’environnement et du recyclage seront réalisées dans le cadre du Festival Inspire qui prend son envol le 7 juin à Campbellton.

Les organisateurs se sont associés une fois de plus avec l’organisme responsable de la collecte et du recyclage des récipients de boisson non alcoolisée, Encorp Atlantique. Ce partenariat permettra aux organisateurs d’ajouter un élément de sensibilisation aux enjeux environnementaux à la tournée du festival. Des murales créées à Campbellton, Shippagan, Petit-Rocher et Saint-Jean auront pour thème l’environnement.

Dans chaque ville, l’organisme sera sur place pour recueillir des récipients dans le cadre d’une campagne spéciale de recyclage de bouteilles et de cannettes, dont les profits seront remis à des œuvres de bienfaisance locales. Basé à Moncton, le Festival Inspire qui part en tournée pour la première fois de son histoire s’arrêtera aussi à Miramichi, Tracadie, Shediac et Moncton. La tournée s’étend du 7 juin au 26 juillet.