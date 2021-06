Place aux courts métrages à Edmundston

Le Centre des arts d’Edmundston, en partenariat avec le Consulat général de France dans les Provinces atlantiques, participe pour une deuxième année consécutive au Très Court International Film Festival.

À travers le monde, seulement 110 salles présentent les courts métrages du festival cette année.

Le Centre des arts d’Edmundston est l’un d’entre eux.

Du 9 au 11 juin, les cinéphiles seront invités dès 19h à visionner gratuitement des films de moins de 4 minutes (titres et générique inclus) représentant le meilleur et surtout le plus court de la production audiovisuelle mondiale de l’année.

Maïs soufflé et breuvages sont à l’horaire, promet le Centre par l’entremise d’un communiqué.

Le Très Court International Film Festival est un événement sans frontières, avec des projections durant 10 jours en simultané dans près de 50 villes en France et dans 14 autres pays.