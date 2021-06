Éducation: un projet de loi controversé en voie d’être adopté

Le Projet de loi 35 permettrait à certains enseignants d’évaluer des élèves afin de développer des plans d’apprentissage personnalisés, un travail qui est actuellement réservé aux psychologues. Le gouvernement a l’intention de le faire adopter cet été, coûte que coûte.

Le texte de près de 50 pages contient plusieurs modifications à la Loi sur l’éducation.

Celle qui a fait couler le plus d’encre permettrait au ministère de former certains enseignants détenteurs d’une maîtrise à mener des tests auprès des élèves. Ils pourraient alors établir un plan d’intervention personnalisé en fonction de leurs besoins d’apprentissage, sans toutefois poser de diagnostic.

Des psychologues effectuent normalement ce genre de tests, qui peuvent servir à détecter des troubles neurodéveloppementaux.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, estime que cette mesure est nécessaire en raison du nombre croissant d’enfants qui attendent de suivre une évaluation psychopédagogique alors que le N.-B. manque de psychologues.

Le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick estime que la modification de la loi pourrait mener à des résultats de tests erronés et des interventions inappropriées.

Les députés libéraux font des pieds et des mains pour ralentir l’adoption de ce projet de loi, et ont débattu à ce sujet pendant plusieurs heures en mai et en juin.

En mai, le leader parlementaire du gouvernement, Glen Savoie, a affirmé à des journalistes qu’il a l’intention de tout faire pour que ce projet de loi soit adopté, y compris de prolonger la session tout au long de l’été s’il le faut.

Le gouvernement majoritaire progressiste-conservateur dispose du nombre de votes nécessaires pour faire adopter le projet de loi du ministre Cardy.

Le projet de loi a été adopté en deuxième lecture à l’Assemblée législative jeudi, après la défaite d’un amendement proposé par l’opposition qui l’aurait renvoyé au Comité permanent de modification des lois.

Les deux députés de la People’s Alliance se sont rangés derrière le gouvernement pour le vote sur la deuxième lecture, qui s’est soldé à 25 voix contre 18.

Le projet de loi sera révisé par le Comité permanent de la politique économique avant d’être soumis à une troisième lecture. Il devra ensuite obtenir la sanction royale avant d’avoir force de loi.