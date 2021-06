La Librairie Pélagie est à vendre

Après 32 années d’existence, les propriétaires de la Librairie Pélagie, Julien Cormier et Isabelle Bonnin, souhaitent se départir de leur entreprise afin d’entreprendre d’autres projets. Ils sont à la recherche d’acheteurs pour leurs deux succursales situées dans la Péninsule acadienne.

«On aimerait bien pouvoir prendre une retraite et passer le flambeau à des jeunes motivés pour lancer l’affaire plus loin encore si c’est possible», a déclaré Julien Cormier.

La librairie fondée par Julien Cormier et Isabelle Bonnin qui compte désormais deux succursales, à Caraquet et Shippagan, ainsi qu’une petite équipe d’employés, est devenue au fil des années une véritable institution. Elle figure parmi les premières librairies francophones indépendantes dans la province. Avec un inventaire d’une valeur de plus de 165 000$, l’entreprise est aussi engagée dans la collectivité en participant au Salon du livre de la Péninsule acadienne et plus récemment à celui de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi qu’en organisant des expositions de livres un peu partout dans la province.

Le Nouveau-Brunswick compte seulement cinq librairies indépendantes francophones. Julien Cormier espère bien pouvoir vendre ses deux librairies pour qu’elles puissent continuer d’exister. Le prix demandé est de 595 000$, mais il assure qu’ils sont très ouverts à la négociation. Comme la mise en vente a été peu ébruitée, ils n’ont eu qu’une seule rencontre à ce jour.

«Je pense qu’il y a certainement de l’intérêt, mais malheureusement, on ne veut pas non plus la donner. C’est quand même des gros sous et ce n’est pas tout le monde qui aurait les moyens de s’acheter deux librairies. Il y a un grand inventaire et on a surtout une grande clientèle qu’on a bâtie depuis toutes ces années. On a un chiffre d’affaires qui tourne autour du million $. Ce n’est pas rien. Je pense que c’est une belle aventure, mais encore une fois ça prend des sous», admet le copropriétaire.

S’il en avait les moyens financiers, il serait même prêt à donner ses librairies pour que l’institution puisse continuer à vivre.

«Dans l’idéal, ce serait des gens d’ici qui continueraient l’aventure.»

Julien Cormier confie qu’il a perdu un peu de motivation pour développer davantage l’entreprise et il a le goût de faire autre chose. Il précise que de son côté, Isabelle Bonnin commence à être interpellée par son pays d’origine, la France.

«Je pense qu’il faut tout le temps dynamiser, c’est le propre de n’importe quelle entreprise, pas juste une librairie. Il faut toujours amener de nouvelles idées et je pense qu’Isabelle et moi, on est peut-être plus là. On a peut-être plus cette fougue et cette motivation et puis c’est triste parce que je pense que la librairie a besoin de ça, puis ça pourrait vraiment lui donner un nouvel envol.»

Au fil des années, le milieu du livre a vécu des hauts et des bas. En août dernier, la Librairie Pélagie a dû fermer sa succursale de Bathurst, à cause en partie de la pandémie. Les propriétaires ont toujours eu ce désir de développer le secteur des librairies indépendantes dans la province. Après l’instauration de la politique du livre, les libraires attendent maintenant la mise en place d’une politique d’achat, un peu comme celle qui existe au Québec. Ce serait bénéfique pour les librairies, avance-t-il. C’est leur cheval de bataille depuis de nombreuses années.

Julien Cormier assure que sa librairie est actuellement en bonne situation financière. C’est un secteur qui est florissant et son entreprise est bien ancrée dans la communauté, soutient-il.

«Maintenant qu’on a fermé Bathurst, on est encore plus solide qu’avant. Je ne vois pas trop de danger surtout qu’il y en a peu (de librairies au Nouveau-Brunswick). Pour nous, je vois un bel avenir.»

La librairie fait aussi partie de l’Association des libraires du Québec. Si jamais la librairie ne trouve pas preneur, Julien Cormier s’imagine très mal abandonner son entreprise et fermer boutique.

«J’ai trop mis d’énergie là-dedans. J’ai encore des années devant moi où je pourrais travailler. Je ne la laisserai pas tomber, mais c’est clair qu’on aimerait trouver des acheteurs.»