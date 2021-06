Une installation immersive de Carl Philippe Gionet en première à la Cathédrale de Moncton

En réalisant des œuvres audiovisuelles, l’artiste multidisciplinaire Carl Philippe Gionet peut ainsi lier la musique et les arts visuels, deux passions qui l’habitent depuis très longtemps. Le public peut d’ailleurs découvrir sa nouvelle installation immersive invitant à la réflexion et à la contemplation au Musée numérique (MR21) de la Cathédrale de Moncton.

On connaît bien Carl Philippe Gionet comme pianiste, mais ce qu’on sait peut-être un peu moins, c’est qu’il se passionne pour les arts visuels depuis sa jeunesse. Parallèlement à sa carrière de pianiste, il s’adonne à la peinture.

«J’ai toujours eu le côté très art visuel en moi depuis très longtemps. Souvent, ce que je fais en musique et ce que je fais en peinture, il n’y a pas beaucoup de liens bizarrement entre les deux. Je suis beaucoup plus influencé en musique par ce que je fais en peinture que le contraire […]. Pour moi, ces images-là restent longtemps, donc ça influence beaucoup ma musique», a raconté l’artiste en entrevue.

Plus récemment, il a commencé à créer des installations audiovisuelles immersives, surtout en Europe, dont une d’envergure qui a été montrée à Londres en 2018. Au Nouveau-Brunswick, il a créé des œuvres notamment pour l’événement Acadie Love et le Festival de poésie.

Cette fois, c’est à la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption qu’il présente son installation Méditation sur Saint Sébastien.

Au départ, cette oeuvre devait prendre place dans le nord de l’Italie où il se rend régulièrement pour donner des concerts et enseigner.

Pandémie oblige, le pianiste a choisi de rester dans la province et de présenter son œuvre en première au MR21, marquant du même coup le début des expositions temporaires dans ce musée.

Le directeur adjoint Pierre Henri Marquis s’en réjouit et précise que le choix de cette installation n’est pas anodin puisque le Musée offre déjà des œuvres immersives dans son exposition permanente.

Selon M. Marquis, l’installation de l’artiste de Caraquet s’intègre très bien à l’ensemble de l’offre.

«Notre film immersif est assez intense dans son information et en émotion. De coté-ci, on a quelque chose de plus noir et blanc, plus dans les jeux de lumière, quelque chose de plus méditatif, contemplatif et introspectif. Quand on sort de la salle, c’est un peu comme une espèce de renaissance. On a l’impression de retourner à la lumière et de se réveiller», a-t-il commenté.

Le personnage de Saint Sébastien

L’oeuvre de Carl Philippe Gionet est installée dans une petite pièce de la cathédrale qui jusqu’à tout récemment servait de salle d’entreposage. Sur un grand écran, on peut voir des images défilées en écoutant une improvisation musicale au piano de l’artiste.

Le personnage de Saint Sébastien, considéré comme l’un des saints protecteurs de la maladie, souvent évoqué lors des épidémies, est très représenté et vénéré en Europe.

Le pianiste raconte que ce personnage l’obsède depuis l’enfance, notamment en raison d’une peinture très célèbre qu’il a vue à la National Gallery à Londres.

Il convient que le moment est bien choisi pour présenter cette installation, même s’il songeait à cette œuvre depuis bien avant la pandémie.

Parmi les saints les plus anciens dans l’histoire catholique, Saint Sébastien est encore assez présent dans l’art contemporain, fait remarquer l’artiste.

Le film qu’il a réalisé de façon presque artisanale à l’aide d’une tablette et d’un baladeur numérique se veut avant tout contemplatif et introspectif. En s’appuyant sur les images qu’il a filmées, il a créé la musique de façon improvisée.

L’expérience est très intéressante. Les images d’arbres se fondent de façon fluide à celles du personnage de Saint Sébastien interprété par un modèle qui adopte des postures empruntées de la peinture classique. La lumière devient à un certain moment de plus en plus intense, se transformant en une espèce de halo.

«L’installation vidéo me permet de lier certaines affaires qu’en peinture c’est un peu plus complexe à faire parce que c’est figé. Ça représente un peu le film que je peux avoir dans ma tête quand je suis en train de performer. Il y a une narrative qui se développe dans nos performances inconsciemment ou consciemment.»

L’artiste a également conservé certaines pièces qui se trouvaient déjà dans cette salle, comme le retable qui ornait le dessus de l’autel de Mgr Melanson.

L’exposition Méditation sur Saint Sébastien sera appelée probablement à voyager à travers le pays avant de traverser l’Atlantique, a fait savoir Carl Philippe Gionet.

En montre depuis mardi, elle est exposée à la Cathédrale de Moncton jusqu’au 31 août.