L’artiste Yves Saulnier de retour dans son patelin

Une vingtaine d’années après son exil à Moncton, l’artiste peintre Yves Saulnier sera de retour dans sa ville d’origine avec une exposition de ses œuvres qui se tient à la bibliothèque publique de Bathurst.

L’exposition est le fruit d’une collaboration entre la galerie du Tchai de Richibucto et la bibliothèque municipale.

Le vernissage des œuvres de l’artiste se déroulera samedi, de 15h à 17h.

Sept œuvres de l’artiste seront en montre, dont une de grand format.

Après avoir goûté à la scène musicale avec son groupe Shot in the Dark et une école de musique dont il est propriétaire, Yves Saulnier s’est intéressé à la peinture après avoir assisté à quelques expositions.

«L’exposition du peintre Raymond Martin m’a particulièrement marqué et inspiré, je me suis dit qu’il fallait peut-être que j’essaie ça moi aussi», a raconté l’artiste-peintre.

Plutôt que d’aller à l’école des beaux-arts, Yves Saulnier a peaufiné son art dans la cave de sa résidence à Moncton.

«En rentrant de mon travail de peintre en bâtiment, j’avais une routine qui consistait à nettoyer mes pinceaux. J’ai alors commencé à peindre sur des morceaux de bois que j’avais et qui se trouvaient un peu partout.»

Quelques années plus tard, des amis du peintre ont commencé à s’intéresser à ses œuvres et à les acquérir pour quelques dollars.

À un certain moment en 2017, Yves Saulnier avait en sa possession 226 peintures. En peu de temps, il réussit à vendre 172 de ses œuvres, dont plusieurs lors d’une exposition privée à Moncton.

Un peu plus tard, la cinéaste Denise Bouchard décida d’intégrer l’une des œuvres du peintre à son film Pour mieux t’aimer, un long métrage primé lors de l’édition 2019 du Festival international du cinéma francophone en Acadie.

Yves Saulnier qualifie ses œuvres d’abstraites, avec une touche de surréalisme à la Salvador Dali pour les plus récentes créations.

L’exposition des œuvres de l’artiste Yves Saulnier se déroule jusqu’au 21 août prochain.