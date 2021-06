L’Été musical de Barachois revient à la maison

L’incontournable série de concerts L’Été musical de Barachois est de retour à l’église historique après un entracte d’une année. Pour cette 41e saison, les directeurs artistiques promettent de la diversité culturelle en offrant une place à des oeuvres qui sortent un peu du répertoire classique traditionnel.

Neuf concerts qui mettront en vedette principalement des musiciens, conteurs et chanteurs des Provinces maritimes se tiendront du 8 juillet au 2 septembre. En 2020, L’Été musical avait été présenté sous une forme hybride en raison de la pandémie. Aucun concert n’avait eu lieu à l’Église historique de Barachois. Cette année, c’est un retour à Barachois dans la petite église de 195 ans, située pas très loin de la mer.

«C’est comme un retour à la maison. D’être dans ces lieux, dans la merveilleuse acoustique de l’Église historique de Barachois. Je pense que tout le monde a hâte de revenir là-bas même si on est toujours bien servi quand on est au Centre communautaire pour la paix, mais c’est sûr que le côté spécial qu’on a Barachois, l’atmosphère historique sur le bord de la mer, on ne l’a pas à Moncton. Il y a aussi un côté beaucoup plus chaleureux à l’église et la proximité avec le public. Quand on a réalisé qu’on pourrait être à l’église, ça nous a fait vraiment très plaisir», a déclaré le codirecteur artistique de l’Été musical de Barachois et pianiste Julien LeBlanc.

Ce sera aussi l’occasion de mettre en valeur le piano Yamaha de Radio-Canada Acadie qui a été restauré en 2020.

Afin de mettre toutes les chances de son côté, la direction de l’Été musical a conçu une programmation avec des artistes des Maritimes.

«Ce sont des artistes de grands calibres, merveilleux qui sont sur place, donc on s’est dit que ce serait l’occasion de faire une programmation où on met vraiment en lumière les artistes de chez nous. En même temps, c’est une sécurité pour nous de savoir que les artistes sont sur le territoire.»

Parmi les artistes invités, le public pourra entendre la mezzo-soprano Christianne Bélanger, native de Grand-Sault, établie en Allemagne, en concert le 19 août avec Julien LeBlanc. Cette saison mise sur la diversité des traditions et l’inclusion.

«Cette année, on va avoir des compositrices à travers pas mal tous les programmes, mais aussi dans certains programmes, il va y avoir des compositeurs et compositrices afro-américains, possiblement haïtiens. On essaie de plus en plus d’avoir des programmes qui sortent du répertoire classique standard et qui nous permettent de faire entendre des oeuvres qui souvent ont été négligées et qui sont absolument magnifiques.»

Julien LeBlanc interprétera dans son récital solo une nouvelle œuvre, une suite de danses latines du compositeur acadien Frédéric Chiasson.

Le coup d’envoi à la série estivale sera donné par le trompettiste Matthew Ross et le pianiste Pierre-André Doucet (codirecteur artistique de l’Été musical).

Au menu de cette 41e saison, on retrouve, entre autres, un spectacle de chants et de contes mi’kmaq présenté par la chanteuse et écrivaine Shalan Joudry et le musicien et chanteur Raymond Sewell.

La mezzo-soprano Christianne Bélanger. – Gracieuseté Le trompettiste Matthew Ross. – Gracieuseté Le compositeur acadien Frédéric Chiasson. – Gracieuseté

Place à l’Académie

La saison 2021 marque aussi le retour de l’Académie de l’Été musical du 1er au 5 août qui offrira des classes de maître à six chanteurs et un pianiste. La formation sera donnée, entre autres, par la soprano Nathalie Paulin et la soprano Rosemarie Landry. Le metteur en scène Joel Ivany (Against the Grain Theatre) et la soprano Miriam Khalil offriront également des ateliers virtuels durant la semaine du stage. Encore cette année, chaque concert fera une place à un artiste émergent de la région.

Julien LeBlanc ajoute que la direction de l’Été musical est prête à s’adapter à l’évolution de la situation sanitaire.

«Nous avons plusieurs plans, mais notre but cet été est d’offrir des concerts devant public. Je pense que les gens en ont besoin. On était content d’avoir pu faire travailler les artistes l’été dernier avec les concerts virtuels et on a eu une superbe réponse, maintenant que les salles sont rouvertes, c’est sûr que l’intérêt pour le virtuel change un peu.»

Le nombre de places sera limité à environ 50 personnes au début, mais à mesure que les règles sanitaires s’assouplissent, la direction espère pouvoir accueillir davantage de spectateurs.