Une parodie de l’actualité dans un spectacle de drag queens

Le Théâtre Capitol à Moncton accueille un spectacle de drag queens inédit 100% néo-brunswickois. L’un des instigateurs de cette production, Tommy DesRosiers alias Rose Beef, promet de la flamboyance, de l’exubérance et des numéros endiablés, mais aussi beaucoup d’humour.

Le comédien, humoriste et drag queen, Tommy DesRosiers, s’intéresse à l’art du drag depuis environ deux ans. C’est en voyant une prestation de Chiquita Mère (Xavier Gould) sur la scène du cabaret Pink Flamingos (à Moncton) qu’il a eu envie de monter sur scène à son tour. Talons hauts, coiffures et costumes colorés, la grande Rose Beef de six pieds six pouces a le sens de l’humour, ce qui teintera forcément ce spectacle bilingue.

«Rose pour un «roast» parce que Rose Beef est excellente pour «roaster» que ce soit le public, que ce soit les politiciens, que ce soit elle-même ou les autres drag queens. C’est une comedy queen qu’on appelle. Elle est dans l’humour et même l’absurde un peu.»

Il a conçu ce spectacle inédit avec Xavier Gould. Le public sera convié à une parodie d’une conférence de presse donnée par Dr Jennifer Russell, celle qui depuis plus d’un an occupe quotidiennement l’espace médiatique avec les mises à jour sur la COVID-19. Comme le souligne l’humoriste, «que serait devenu le Nouveau-Brunswick sans l’intrépide et combattante Queen Russell?»

Les responsables de l’événement veulent garder l’essence d’un spectacle de drag, mais en y apportant une touche d’humour et de théâtre. «C’est une parodie de Jennifer Russell comme Rose Beef la voit. Ça va être Rose Beef qui imite Jennifer Russell. On est tellement tous dans la COVID depuis un an et demi qu’il fallait que ce soit un peu le thème, mais en même temps, nous sommes tous tannés d’en entendre parler, alors il fallait trouver une façon humoristique de le faire», a-t-il expliqué.

L’idée leur est venue à la suite d’un sketch qu’il a réalisé pour le Festival HubCap en février dernier où il imitait Jennifer Russell qui présentait une conférence de presse. Tommy DesRosiers ajoute que le spectacle laissera de la place à l’improvisation. Ce n’est pas comme une pièce de théâtre répétée pendant plusieurs semaines avant la première représentation. Chaque drag queen aura son moment de performance.

«On essaie d’avoir des lignes directrices qu’on peut se permettre de l’improvisation en gardant l’essence d’un show de drag.»

Celui-ci confirme que Jennifer Russell a acheté des billets pour voir le spectacle. Le comédien admet que cela ajoute un petit stress de plus bien qu’il n’y a rien de méchant dans la parodie.

Le spectacle mettra en vedette aussi le drag king Justin Toodeep (Alex Saunders) de Saint-Jean qui imitera le premier ministre Blaine Higgs, ainsi que Chiquita Mère, Darling Delight (Benoit Dugas), Heather Silk (Jeremy Weeks) et Barb Wire (Annabelle Babineau).

«S’il y a eu un aspect positif à la pandémie, c’est que ç’a poussé les producteurs à aller voir les artistes locaux et à leur donner une chance de se prouver. Si jamais c’est quelque chose qui marche et que la demande est là, ça pourrait être un spectacle qui pourrait revenir chaque année, c’est-à-dire avoir un show de drag local qui fait une parodie de l’actualité.»

Les billets s’envolent rapidement pour ce spectacle intitulé Jennifer Russell et la COVID-19: A Press Conference Drag Show. Il est présenté le samedi 19 juin à 20h, clôturant ainsi la saison 2020-2021 du Théâtre Capitol.

La drag queen Rose Beef (Tommy DesRosiers). – Gracieuseté La drag queens Rose Beef (Tommy DesRosiers). – Gracieuseté

Les drag queens francophones en demande

Contrairement au théâtre ou à l’humour, Tommy DesRosiers ressent moins de stress et plus de liberté lorsqu’il enfile son costume de drag.

«S’il y a du monde qui trouve ça drôle ou pas drôle, je m’en fous parce que c’est un personnage que je fais tandis qu’en humour, c’est Tommy qui fait des blagues, donc si le monde ne trouve pas ça drôle, c’est plus personnel», a-t-il confié.

Selon l’humoriste, les drag queens francophones sont de plus en plus invitées dans les différentes régions de la province afin de donner des spectacles.

«Il y a un désir dans les petites communautés francophones de faire du drag, mais c’est juste qu’elles ont besoin d’aide pour faire des spectacles complets. Une drag queen ne peut pas faire un show d’une heure et demie toute seule. En y allant, ça va peut-être inspirer d’autre monde.»

L’artiste a aussi le sentiment de contribuer à sa façon à la communauté LGBTQ2+ en offrant des espaces sécuritaires pour se produire en spectacle.