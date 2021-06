Chloé Breault chantera au Gala Trille Or

Seule artiste de l’Acadie à se produire au 11e Gala Trille Or, Chloé Breault voit cette occasion comme une belle vitrine sur l’ensemble de la scène franco-canadienne.

«Chaque fois que j’ai la chance d’être nommée ou de participer à un gala comme ça, c’est tellement spécial de penser que mon album est reconnu et que le monde aime mes chansons. C’est le même feeling chaque fois. On ne s’habitue pas à ça. Je suis vraiment reconnaissante d’être là et de faire partie du gala, encore plus en ayant la chance de chanter une de mes chansons, je trouve ça vraiment cool. J’ai hâte», a exprimé Chloé Breault qui interprétera une pièce de son plus récent album Plage des Morons, lancé en octobre.

L’auteure-compositrice-interprète de Caraquet est en lice pour le prix de l’Album de l’Acadie aux côtés de Joey Robin Haché (Trente), les Hay Babies (Boîte aux lettres), Matt Boudreau (Armageddon) et Caroline Savoie (Pourchasser l’aube). Cette dernière a remporté le prix Trille Or dans la catégorie Export Acadie lors du Gala Industrie présenté le 28 mai.

Dix prix seront décernés lors de cet événement biannuel franco-ontarien consacré à la musique francophone du Canada. Animé par Vincent Poirier, le gala est capté depuis le Centre national des arts à Ottawa.

Le duo Beauséjour formé de Danny Boudreau et Jocelyne Baribeau est nommé dans deux catégories soit celles du groupe de l’année et chanson primée pour la pièce Lucille Starr.

Dans une formule hybride, le gala présentera des prestations virtuelles et en personne. Chloé Breault a déjà enregistré sa prestation à la maison.

«J’ai chanté devant une caméra, mais je vais dire que c’est autant stressant que si j’avais chanté devant tout le pays», a commenté la chanteuse qui regardera le gala depuis son salon.

Avant la pandémie, elle avait offert un extrait de son spectacle au Contact Ontarois et elle espère bien reprendre sur cette lancée.

«Je prends cette opportunité pour aller rejoindre une deuxième fois toute la gang là-bas puis espérons qu’on va pouvoir continuer sur cette lancée dans les prochaines années. On va pouvoir commencer à donner des spectacles, donc ça regarde bien.»

En plus d’offrir quelques concerts cet été et de travailler au Gala de la chanson de Caraquet, Chloé Breault entreprendra la production d’un album avec son groupe Baie en juillet. Elle travaille aussi à la réalisation d’un vidéoclip de la chanson Plages des morons et prépare une grande tournée pour octobre.

Le Gala Trille Or rendra hommage à Daniel Lavoie pendant lequel Anique Granger présentera un numéro spécial en l’honneur du célèbre auteur-compositeur-interprète franco-manitobain. Seize artistes de différentes régions du pays se produiront lors de ce gala présenté à 21h sur les ondes d’Unis TV.