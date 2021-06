Exposition de Marika Drolet-Ferguson: la Péninsule acadienne sous un autre jour

Inspirée par la découverte d’endroits isolés dans la ville de Caraquet et ses environs, l’artiste Marika Drolet-Ferguson présente une nouvelle série de peintures et de photographies à la Galerie Bernard-Jean qui témoigne de ses promenades en forêt. Avec son exposition Points de repères, elle propose des œuvres qui tentent de capturer l’énergie des lieux.

L’artiste visuelle de Tracadie a toujours eu une curiosité pour la façon dont ce qui nous entoure est lié à ce qui nous habite. Ce questionnement est au centre de sa démarche artistique.

«À quel point, la perception qu’on a sur les choses peut différencier selon les gens. Au niveau de l’histoire d’une personne, selon ce qu’elle a vécu, l’endroit où elle a grandi, ça va influencer la façon dont elle voit les choses. J’ai toujours ça en tête à chaque projet», a souligné Marika Drolet-Ferguson qui, parallèlement à sa pratique en art visuel, mène une carrière en architecture.

La nouvelle collection d’oeuvres qu’elle présente à Caraquet a été réalisée à la suite d’une résidence de création au Centre d’artistes la Constellation bleue et la Galerie Bernard-Jean à l’automne 2019. Elle raconte que le projet s’est développé en deux temps. Elle a approché des résidents de la ville de Caraquet pour leur demander de lui présenter des lieux où ils vont habituellement pour trouver la paix.

«En faisant ça, ça me permettait rapidement de découvrir de nouveaux endroits et d’être capable de voir Caraquet et ses environs d’un nouvel œil à travers les yeux d’autres personnes.»

En menant cette recherche, elle s’attendait à ce que les gens l’amènent près de l’océan, mais étonnamment c’est dans la forêt qu’elle s’est retrouvée la plupart du temps. Caraquet est reconnu pour son bord de mer, mais l’artiste rappelle que la forêt qui longe le sud de la ville est vaste et remplie de sentiers où les gens vont se promener. Ces balades l’ont amenée un peu partout dans la Péninsule acadienne jusqu’à Pokemouche et dans la région de Tracadie.

«Dans chacune de mes promenades, j’ai documenté avec la photo des choses que je voyais et j’ai imprimé des photos noir et blanc sur aluminium brossé. Ça donne un effet un peu intemporel rappelant un peu les premières photographies sur métal. On ne peut pas savoir où ç’a été pris, on ne peut même pas savoir quand ç’a été pris. J’ai aimé aussi cette idée-là de toucher un peu à l’histoire à travers le paysage plus naturel.»

Retour dans sa ville natale

Sa résidence d’artistes coïncide aussi avec son retour dans sa ville natale de Tracadie pour s’y établir.

«Pendant la résidence, j’étais en train de m’enraciner dans la Péninsule acadienne après plusieurs années à faire des va-et-vient et à voyager. C’était un peu mon enracinement à moi comme s’il a fallu que je perde mes repères de jeunesse pour me créer des nouveaux repères, des repères intérieurs.»

En parcourant la Péninsule acadienne avec un nouveau regard, elle s’est laissé inspirer de son expérience et de ses rencontres pour réaliser ses peintures abstraites un peu plus tard. Ce sont des empreintes sur le vif créées de façon intuitive, un peu «comme de l’écriture automatique, mais en peinture», précise-t-elle.

«La peinture a toujours été là, mais jamais à un point où je l’intègre dans une série officielle. De plus en plus, en fait, ça prend sa place et j’ai de l’espace aussi pour le faire. Avant, la caméra photo me convenait davantage parce que je voyageais beaucoup. J’ai envie de continuer de développer la photo et la peinture ensemble.»

L’exposition Points de repères est présentée jusqu’au 10 juillet. Marika Drolet-Ferguson prépare également un projet de livre d’art qui rassemblera son travail en photographie réalisé lors d’une résidence d’artiste dans le nord de l’Islande au printemps 2019.