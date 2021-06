Jean-François Breau à la défense de la francophonie canadienne

C’est une erreur de s’identifier comme francophone hors Québec, soutient Jean-François Breau. L’artiste natif de Tracadie encourage plutôt une plus grande connexion entre toutes les collectivités francophones du pays afin d’afficher haut et fort la fierté de parler français et ainsi, éviter l’effritement de la langue.

Pendant longtemps, l’auteur-compositeur-interprète et animateur acadien s’est identifié comme francophone hors Québec. À son avis, cela est une erreur.

«On est hors de quoi dans le fond? Je pense qu’il faut commencer à regarder en branchant et en rebranchant toutes les communautés partout à travers le pays, de se considérer comme une seule et grande communauté francophone avec toutes ses couleurs, ses accents et ses diversités», a déclaré Jean-Français Breau qui animera le spectacle télévisé de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste Tout pour la musique qui mettra en vedette des artistes de partout au pays.

Celui-ci rappelle que les francophones, notamment ceux du Nouveau-Brunswick, qui vivent pourtant dans une province bilingue, sont appelés à demeurer vigilants à l’égard du français «avec un gouvernement qui met constamment le français au défi».

Même le Québec, qu’il considère comme la forteresse du français au pays, ne fait pas exception, souligne l’artiste établi dans cette province. Là aussi, le français s’effrite. À son avis, il ne faut rien tenir pour acquis.

«Je pense que la langue est le véhicule central de notre identité. À voir des endroits comme la Louisiane où quand t’entends Zachary Richard dire qu’il a vu le français s’éteindre en deux générations et que ça se rallume tranquillement pas vite, tu te dis que ça nous guette tout le monde cette espèce de dérive vers l’anglais», a exprimé l’artiste qui se dit favorable à l’apprentissage de plusieurs langues, mais pas au détriment du français.

«Je veux que mes deux filles apprennent le plus de langues possible tout en sachant bien d’où elles viennent, qui elles sont. Elles sont 50% Acadiennes, 50% Québécoises. Pour moi, c’est le mélange parfait d’un beau français qui chante. Cette langue-là, c’est le temps de la fêter le 24 au soir.»

Le spectacle qui mariera des prestations sur scène au Théâtre Corona à Montréal et à distance depuis les différentes régions du pays rassemblera 20 auteurs-compositeurs-interprètes, dont Joseph Edgar, Radio Radio, Charles et Monique de l’Acadie. Jean-François Breau qui anime le spectacle se joindra aux artistes pour interpréter quelques chansons, dont un grand classique de Denis Richard, Petit-Rocher. Antoine Gratton signe la direction musicale du spectacle.

Bien que le Québec se soit approprié la fête de la Saint-Jean-Baptiste comme célébration nationale, il reste qu’elle vise aussi à célébrer l’ensemble de la francophonie, évoque l’animateur.

«Pour moi, c’est la meilleure façon avec la technologie qu’on a aujourd’hui d’être capable de rassembler tous les artistes francophones de l’ouest à l’est du pays pour se mobiliser et souligner d’un gros trait la fierté d’être francophone.»

Jean-François Breau a aussi été le porte-parole du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes qui s’est tenu du 12 au 17 juin. Cet événement a été initié, entre autres, par le gouvernement du Québec et la ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel qui a des racines en Acadie.

«Je pense que le Québec gagne à se brancher sur toutes les autres communautés partout à travers le pays. C’est exactement le discours qu’ils avaient pour ce sommet-là», a ajouté celui qui est devenu, pour l’été, la voix du matin de la station montréalaise Rythme FM avec Stéphane Richard et Karine Robert.

Le spectacle Tout pour la musique est diffusé ce jeudi 24 juin à 22h sur Unis TV. Présenté par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, le spectacle mettra en vedette aussi notamment les artistes Anique Granger, Sympa Cesar, Willows, Ludovick Bourgeois, Luce Dufault, Vincent Vallières, Laura Niquay et Natasha Kanapé Fontaine.