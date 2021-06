Salebarbes en spectacle au Nouveau-Brunswick cet été

En plus de préparer la sortie d’un nouvel album, le groupe Salebarbes offrira ses premiers spectacles à Caraquet et Shediac, les 13 et 14 août. La formation acadienne qui ne s’est pas produite sur scène depuis un an est fébrile à l’idée de retrouver le public.

Il y a plein de belles choses qui se passent pour le groupe Salebarbes. Après une année de pause forcée, le quintette aux couleurs cadiennes qui rassemble des musiciens du Nouveau-Brunswick et du Québec sera en mesure de donner à nouveau des spectacles avec l’annonce de la réouverture des frontières. Le dernier concert remonte au 15 août 2020 aux Îles-de-la-Madeleine, précise Jean-François Breau.

«On peut imaginer que l’année et demie de confinement va toute sortir dans ces shows-là. Je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat, mais je peux dire qu’il va y avoir bien de l’énergie à dépenser ces deux soirs-là», a-t-il déclaré en entrevue.

Le spectacle à Shediac est présenté dans le cadre de l’événement extérieur Le gros show: l’Acadie en fête qui réunira aussi 1755, Réveil et Bois Joli. Ce concert fait partie de la programmation du Festival de fruits de mer de l’Atlantique Océan Festive.

Le lancement du nouvel album de Salebarbes se tiendra à la fin du mois d’août aux Îles-de-la-Madeleine, au pays de Jonathan et Éloi Painchaud.

«C’est un peu là aussi que Salebarbes est né. Notre premier spectacle a été fait sur la scène des Pas perdus aux Îles-de-la-Madeleine», a indiqué l’artiste, précisant que le lancement sera aussi diffusé en direct sur les médias sociaux.

Jean-François Breau explique que l’enregistrement du disque s’est déroulé dans le contexte de la pandémie, les musiciens chacun de leur côté dans leur studio respectif à se partager des pistes de voix et de divers instruments. Ce deuxième opus comprendra principalement des compositions originales du groupe, ainsi qu’une version d’une pièce en spectacle et quelques adaptations en français de chansons louisianaises anglophones tel que Gagner sa vie. Paru récemment, ce premier extrait du disque à paraître est une adaptation d’un classique de 1961, Louisiana Man, du violoniste américain Doug Kershaw.

Le lancement du disque coïncide aussi avec le début du tournage de la série télévisée Salebarbes aux îles. Ce spécial de trois épisodes qui sera filmé aux Îles-de-la-Madeleine en septembre explorera l’univers des Madelinots tout en offrant des prestations musicales et en discutant avec des artistes invités tels que les Hay Babies, les 2Frères et Louis-Jean Cormier.

«Il y a un sentiment de documentaire parce qu’on va se promener et manger de la bouffe des îles. On va aller faire des chansons acoustiques sur le bord des dunes avec beaucoup d’anecdotes. C’est un peu un documentaire, mais dans lequel il va y avoir des chansons montées et filmées comme des performances musicales de vidéoclip.»

En plus de Jean-François Breau et des frères Painchaud, Salebarbes regroupe aussi George Belliveau et Kevin McIntyre. La série sera diffusée à Radio-Canada pendant le temps des fêtes.