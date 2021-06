Jason Guerrette dévoile un aperçu de son premier album

Jason Guerrette achève la production d’un premier album solo, À l’abri des loups, qui reflétera un peu les dix dernières années de sa vie depuis son passage à Star Académie en 2012.

Si l’auteur-compositeur-interprète de 33 ans, du Madawaska, a attendu près de 15 ans pour sortir un premier opus, c’est qu’il tenait à avoir quelque chose à dire et surtout à créer un album qui lui ressemble. Si l’on se fie au premier extrait paru cette semaine, le chanteur prend une nouvelle direction musicale. Celui qui a fait des études en chant classique et qui a beaucoup misé sur la puissance et la force de sa voix a envie d’une variation de couleurs.

«À un moment donné, il faut se servir de sa voix comme un crayon de couleur pas seulement comme un artifice […]. J’ai plus le goût de quelque chose de réconfortant. C’est sûr que sur l’album, il va y en avoir une couple de grosses notes, mais ce que j’ai appris en vieillissant, c’est qu’il faut servir la chanson, puis des fois, on n’a pas besoin de chanter fort pour que ça passe et pour que ça touche.»

Jason Guerrette a exploré des thématiques reliées à ses expériences de vie au cours de la dernière décennie. L’éloignement de la maison, ainsi que l’avant et après télé-réalité Star Académie figurent parmi les thèmes abordés dans ses chansons.

«Comment gère-t-on le fait que du jour au lendemain, on passe d’un inconnu à une vedette et que les gens veulent savoir ce qu’on mange pour déjeuner.»

Chaque chanson représente une période de sa vie, souligne celui qui estime que sa démarche a un aspect thérapeutique. Bien que l’enregistrement se soit déroulé en studio, il a conçu l’album sous la forme d’un spectacle, du moins dans l’esprit, c’est-à-dire que les pièces sont entrecoupées d’interventions et de monologues.

Pour réaliser l’enregistrement et composer les pièces, il collabore avec son complice de longue date Paul Bourgoin du groupe Spoutnique. La pièce titre de l’album À l’abri des loups, lancée cette semaine, a un style musical qu’il qualifie de country spatial. Cette ballade qui a du rythme témoigne de son périple à travers l’industrie du spectacle.

«On dit souvent que dans le show-business, il y a beaucoup de requins. Moi je suis loin de la mer, donc ce sont des loups. C’est aussi ma façon de faire la paix avec bien des choses.»

Musicien au sein du groupe Spoutnique qui a déjà deux albums à son actif et un troisième en préparation, Jason Guerrette admet que l’univers musical de cette formation a influencé son projet solo. Un mélange de folk, de pop avec des petites touches d’électro colorera ce premier effort.

«C’est sûr que l’album au complet va être teinté de ça, mais je voulais quand même avoir quelque chose de très organique avec des instruments acoustiques. J’ai quand même essayé de faire quelque chose de pas trop obscur. Ce que je voulais, c’était vraiment que le plus de gens puissent écouter ça et puissent se reconnaître là-dedans aussi tout en gardant mes influences. Je suis un gros fan d’Indochine et des débuts d’Arcade Fire.»

Une grande complicité s’est développée avec Paul Bourgoin avec qui il joue de la musique depuis bientôt dix ans. Jason Guerrette estime que son ami a su saisir sa vision musicale pour l’amener plus loin. Les deux musiciens jouent presque tous les instruments sur l’album.

«On a les mêmes influences. Paul est une bibliothèque de musique incroyable. Il est vraiment capable d’aller saisir ce que je veux. On a écrit l’album ensemble paroles et musique.»

La sortie du disque est prévue en octobre. Il y aura aussi quelques artistes invités qui se joindront au duo. Jason Guerrette confie qu’il est très fébrile à l’idée de sortir son premier opus solo en 15 ans de carrière musicale.

«C’est sûr que faire des spectacles avec cet album, ce serait génial. J’ai quelque chose à dire et j’ai besoin de le dire et ça besoin de sortir, d’exister. Quand ça existera, on fera le deuxième.»

Jason Guerrette sera en spectacle le 7 juillet dans le cadre du Mercredi musical à Edmundston.

Retour du Ploye show

L’artiste qui porte plusieurs chapeaux, dont celui de producteur du Ploye Show à Edmundston, a confirmé que ce spectacle sera de retour plus tard cet été. Après avoir été présenté pendant cinq saisons estivales, ce spectacle a été interrompu à l’été 2020 en raison de la pandémie. Cette production qui allie humour et musique sera à l’affiche de l’amphithéâtre du Parc provincial de la République à Saint-Jacques pour une douzaine de présentationau mois d’août. Les dates précises seront annoncées bientôt, fait savoir Jason Guerrette.

«Ça va être une belle petite ambiance rustique. C’est un spectacle cette année qui va être beaucoup axé sur la région, ce qu’on a passé à travers dans les dernières années. On ne s’est pas vu l’année passée, ça fait qu’on a pas mal d’histoires à raconter. Cette année, je le prends comme un feu de camp c’est-à-dire les gens viennent s’asseoir autour du feu de camp avec nous et on fait de la musique», a ajouté le producteur. Le spectacle rassemblera environ six ou sept artistes.