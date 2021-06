Joël A. Robichaud raconte son métier de réalisateur

Dès son arrivée sur le plateau de la série À la valdrague, le réalisateur Joël A. Robichaud est bombardé de questions et de réponses qui viennent de tout bord tout côté. Que ce soit les acteurs, les responsables des costumes, du son, de la caméra, des accessoires, il est au centre de cette grande équipe qui a pris place dans la vallée de Memramcook, le temps d’un mois de tournage.

Au-delà des nombreuses décisions qu’il doit prendre pendant la journée, c’est le travail avec les acteurs qu’il préfère.

«Ce que j’aime le plus, c’est la direction des comédiens. Si c’était juste ça le travail de réalisation, ce serait le plus beau métier au monde, c’est-à-dire prendre une scène, la travailler avec les comédiens et essayer des choses.»

Les journées de Joël A. Robichaud commencent tôt et finissent tard. Généralement, il arrive sur le plateau un peu avant 7h30. Après les questions d’usage sur la COVID-19 et le contrôle quotidien, il entame sa journée qui se termine habituellement vers 18h30, mais le travail est loin d’être fini.

«J’arrive à la maison et c’est encore un peu de travail. Je regarde ce qu’on a tourné, vérifie les scénarios pour le lendemain, etc.. Je me réveille, je fais un peu de travail et je reviens à Memramcook. On est rendu au jour 12 et je me sens comme si le tournage devenait juste une grande journée.»

Celui qui réalise l’émission depuis deux saisons a acquis beaucoup de confiance avec l’expérience. C’est la première fois que le cinéaste de Cap-Pelé réalise une œuvre télévisuelle de fiction d’une telle envergure. Avant de prendre les commandes de la série, il a occupé le poste de premier assistant à la réalisation. Le plus grand défi, estime-t-il, est de rassembler l’équipe au début et d’être tous sur la même longueur d’onde et de parler le même langage. Une petite partie du groupe, plus particulièrement les gens à la caméra, vient de l’extérieur du Nouveau-Brunswick. Toutefois, du côté des acteurs, ils sont tous de la province.

«Au début, on avait des Québécois, mais cette année, il n’y a personne qui vient de l’extérieur. Je pense que la série a pris sa place. Les accents, ce n’est pas du chiac, mais c’est un peu plus acadien, on est moins dans l’accent québécois. Ça amène une petite transition au niveau de la télé en région et en Acadie.»

Avec l’ajout de nouvelles scénaristes, il note que la facture visuelle sera un peu différente cette année. Ça va bouger un peu plus, dit-il. «S’il y a un nouveau style dans la scénarisation, ça va se voir un peu dans la facture visuelle.»

En plus des défis habituels, le réalisateur doit composer avec le contexte de la pandémie et les mesures sanitaires. Ils ont modifié quelques scènes du scénario original pour respecter le protocole sanitaire. Sinon, c’est surtout la communication qui est plus difficile à établir en portant un masque, souligne-t-il.

Le réalisateur acadien aime l’ambiance et l’énergie qui règnent sur le plateau. Tout le monde se donne à 100%, assure-t-il. Dans son approche, il privilégie la collaboration et les échanges avec son équipe.

«Je vais leur donner des indications. Je leur explique ma vision et je leur laisse la liberté de prendre cette vision-là et de rester dans le contexte d’À la valdrague et d’exercer leur métier, d’être créatif. De prendre mon idée et de l’amener au prochain niveau parce que si c’est juste moi, c’est plate. C’est pour ça que ces gens-là sont là», ajoute celui qui après une courte pause retourne sur le plateau.